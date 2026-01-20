Après le Groenland, Trump a une autre "île stratégique" dans le viseur, peut-il s'en emparer ?

Après avoir menacé le Groenland, Donald Trump s'intéresse à un île hautement stratégique située en plein cœur de l'océan Indien.

"Le fait que le Royaume-Uni abandonne une terre extrêmement importante est un acte de GRANDE STUPIDITÉ, et s'ajoute à une très longue liste de raisons de sécurité nationale pour lesquelles le Groenland doit être acquis", a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social, ce mardi 20 janvier 2026. Avec cette déclaration, le président des Etats-Unis fait référence à la décision du Royaume-Uni de rétrocéder à l'Île Maurice l'archipel des Chagos, siège d'une base militaire américano-britannique.

"De façon stupéfiante, notre "brillant" allié de l'OTAN, le Royaume-Uni, envisage actuellement de céder l'île de Diego Garcia (membre de l'archipel des Chagos, ndlr), site d'une base militaire américaine vitale, à Maurice, et de le faire SANS AUCUNE RAISON", poursuit Donald Trump. Rappelons que l'accord de restitution des Chagos a été signé par Londres en mai 2025. Selon ce texte, le Royaume-Uni restitue les Chagos à Maurice mais conserve un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans sur l'île principale, Diego Garcia, afin de maintenir une base militaire américano-britannique dans cette région. Un accord salué l'an dernier par les Etats-Unis, qui s'en félicitaient.

Désormais, Donald Trump se verrait bien aller plus loin concernant l'archipel des Chagos et plus particulièrement Diego Garcia. "Le Danemark et ses alliés européens doivent faire CE QUI S'IMPOSE", a également écrit le Républicain sur les réseaux sociaux, dressant un parallèle entre le Groenland et l'archipel des Chagos. Le chef de l'Etat américain pourrait-il vouloir s'emparer de ce territoire situé en plein cœur de l'océan Indien ?

© /AP/SIPA

L'hypothèse est sérieusement envisagée par le Telegraph et le chroniqueur David Blair. "Imaginons que la Grande-Bretagne cède les îles Chagos à Maurice, et que les Etats-Unis les rachètent ensuite à leur nouveau propriétaire ? Cet accord typiquement trumpien écarterait complètement la Grande-Bretagne, Starmer (Premier ministre britannique, ndlr) serait humilié d’avoir abandonné un atout stratégique vital sans le moindre avantage", explique l'expert du Telegraph. La base militaire située sur Diego Garcia "protège des voies maritimes vitales" et bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle, voilà pourquoi elle attire tant les convoitises.

Même si Maurice bénéficiera de sa souveraineté sur l'archipel des Chagos, elle pourrait donc en faire ce qu'elle souhaite par la suite, c'est précisément ici que se situe l'opportunité rêvée pour Donald Trump. Ce dernier pourrait dire : "Que diriez-vous d’augmenter votre PIB de 50% ? Voire de 100% ? Il vous suffit de transférer aux Etats-Unis la souveraineté que les Britanniques ont eu la naïveté de vous céder sur Diego Garcia. Nous aurions peut-être aussi besoin de quelques îles voisines pour assurer la protection adéquate de la base".