Le froid et la neige déjà de retour ? De petites ondulations du jet-stream pourraient installer un air glacial en France

La neige pourrait faire son retour en plaine, les prévisionnistes météo sont concentrés sur l'évolution du jet-stream qui pourrait faire "basculer les scénarios" sur le froid.

Alors que l'hiver semblait s'installer dans une relative accalmie après le froid et les perturbations du début d'année, cela pourrait rapidement se corser de nouveau et il n'est pas impossible qu'il faille ressortir les grosses mailles et les écharpes en laine. Les prévisionnistes envisagent un refroidissement progressif dans les tout prochains jours et, dans certaines régions, la possibilité de voir la neige s'inviter à basse altitude.

Comme l'explique La Chaîne Météo, l'Europe se trouve actuellement à la frontière de deux grandes masses d'air. À l'est et au nord du continent, l'air continental froid continue de résister. À l'ouest, les flux venus de l'Atlantique tentent de reprendre le dessus, apportant humidité et douceur relative. La France, elle, se situe dans cette zone de transition. Cette situation explique les contrastes observés ces derniers jours : un temps plus sec et frais vers le nord-est, tandis que le sud et l'ouest restent davantage exposés aux passages perturbés.

© La Chaîne Météo

La Chaîne météo anticipe une baisse des températures vers des niveaux plus proches des normales de saison, voire légèrement en dessous par endroits. Ce refroidissement, s'il coïncide avec l'arrivée de perturbations atlantiques, pourrait créer des zones de conflit entre air froid et air plus doux. C'est précisément dans ces situations que des chutes de neige peuvent se produire, jusqu'en plaine.

"Il suffit de petites ondulations du jet-stream pour décaler de quelques centaines de kilomètres la limite entre masses d'air : et, d'un coup, le scénario peut basculer (pluie plutôt que neige, gel plus ou moins marqué, redoux plus rapide…)", écrit le site de prévisions. Les régions situées sur cette "ligne de rencontre" des masses d'air, notamment du centre au nord-est du pays, sont celles que les météorologues surveillent le plus attentivement. La trajectoire du courant-jet, ce "fleuve de vent en haute altitude", est donc décisive.

Pour l'instant, les spécialistes restent prudents. Si le signal d'un rafraîchissement est bien présent, celui d'une véritable vague de froid durable avec de fortes perturbations neigeuses demeure faible. Les indicateurs atmosphériques à grande échelle, comme les phénomènes observés dans la stratosphère, sont suivis de près, mais leur influence sur le temps au sol reste indirecte et difficile à dater avec précision. Le scénario le plus probable reste celui d'un retour du froid, mais avec des températures de saison ou un peu en dessous, ponctué d'épisodes humides pouvant, localement, se transformer en neige.