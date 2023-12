L'acteur Tom Wilkinson, connu pour ses rôles dans The Full Monty et Batman Begins, est mort

L'acteur anglais est décédé à l'âge de 75 ans. Tom Wilkinson avait été nommé aux Oscars à deux reprises et reçu un Bafta pour sa prestation dans "The Full Monty".

Au cours de sa carrière, il a joué dans huit films nommés aux Oscars dans la catégorie "Meilleurs films". L'acteur anglais Tom Wilkinson est décédé, samedi 30 décembre, à l'âge de 75 ans. "C'est avec une grande tristesse que la famille de Tom Wilkinson annonce qu'il est décédé subitement à son domicile (…). Sa femme et sa famille étaient à ses côtés", a appris sa famille dans un communiqué publié par la chaîne d'information anglaise Skynews. Tom Wilkinson était connu pour son rôle de Gerald de Arthur Cooper dans "The Full Monty", film qui raconte l'épopée d'ouvriers du Yorkshire qui, en pleine crise de l'emploi dans le secteur de la métallurgie dans les années 1980, perdent leur travail et se reconvertissent en strip-teasers pour boucler leurs fins de mois. Pour ce rôle, il sera couronné d'un Bafta en 1997.

Deux nominations aux Oscars

L'acteur anglais a aussi joué dans "Shakespeare in Love" désigné "meilleur film" en 1999. Il fait aussi une apparition dans "Au nom du père" et dans "Raison et sentiments". À deux reprises, le comédien est nommé aux Oscars. Une première fois en 2001 pour sa performance dans "The Bedroom" puis une seconde fois en 2007 pour son rôle dans Michael Clayton. Son comparse dans ce film, l'acteur américain George Clooney, a souhaité lui rendre hommage : "Tom rendait chaque projet meilleur. Il rendait chaque acteur meilleur. Il était l'incarnation même de l'élégance et il nous manquera à tous", a-t-il confié à Variety.