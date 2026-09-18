Quentin Le Gaillard accusé de viol : "un baiser sans lendemain" ? L'enquête rebondit avec une garde à vue

Quentin Le Gaillard, maire de Concarneau, a été placé en garde à vue pour des accusations de viol. Les enquêteurs prennent les déclarations de la plaignante au sérieux.

Le maire de Concarneau (Finistère), Quentin Le Gaillard, a été placé en garde à vue jeudi 17 septembre 2026 dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour des accusations de viol et de violences sexuelles. Entendu par les enquêteurs sur instruction du parquet de Quimper, l'élu divers droite âgé de 28 ans fait l'objet d'investigations judiciaires approfondies depuis la fin du mois de juillet. Cette audition sous le régime de la contrainte, constitue un développement majeur.

L'affaire a pris une dimension judiciaire publique au cours de l'été 2026, lorsque l'existence d'une plainte déposée à l'encontre du premier édile a été révélée par Le Télégramme de Brest. La plaignante, une jeune femme, impute à Quentin Le Gaillard des agissements à caractère sexuel commis sans son consentement, remontant au début de l'année 2026. Avant le dépôt formel de cette plainte, un signalement sous forme de main courante avait été enregistré auprès des services de gendarmerie.

Saisi du dossier, le parquet de Quimper a ouvert une enquête préliminaire visant à vérifier la solidité de l'accusation et à entendre l'ensemble des parties prenantes. La mesure de garde à vue décidée par les magistrats permet de confronter directement les déclarations de Quentin Gaillard aux éléments matériels et témoignages recueillis par les enquêteurs au cours des dernières semaines.

Quentin Le Gaillard conteste fermement la totalité des accusations portées à son encontre. Dès la fin du mois de juillet 2026, l'élu avait publié une déclaration officielle sur le site de la municipalité pour exposer sa position. Dans ce texte, le maire affirmait rejeter "en bloc des accusations invraisemblables et infamantes", indiquant réserver ses explications exclusives aux autorités judiciaires et annonçant avoir mandaté son conseil pour déposer une plainte en dénonciation calomnieuse. Il avait toutefois dénoncé "une volonté évidente de le salir" avec une plainte "aussi invraisemblable que mensongère. Et de donner sa version des faits : "Je n'ai eu qu'un seul rendez-vous avec cette personne en janvier et nous avons uniquement échangé un baiser sans lendemain".

Face à la gravité de la mise en cause, la défense du maire insiste sur le respect strict de la présomption d'innocence, rappelant qu'aucune mise en examen ni poursuite formelle n'a été prononcée à ce stade de la procédure. Quentin Le Gaillard, devenu l'un des plus jeunes maires de France lors de son élection au printemps 2026, a réaffirmé son intention de coopérer pleinement avec les services d'enquête.

Dès l'officialisation des procédures judiciaires au cœur de l'été, l'opposition municipale avait publiquement appelé Quentin Le Gaillard à se mettre temporairement en retrait de ses fonctions exécutives pour la durée des investigations. Demande rejetée par le maire et sa majorité municipale, qui estimaient prématurée toute décision d'éloignement à l'encontre d'un élu protégé par la présomption d'innocence.