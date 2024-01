Pour les élections européennes, de nouvelles règles pour voter

Les élections européennes auront lieu en France le dimanche 9 juin et un décret a d'ores et déjà prévu de nouvelles modalités censées faciliter le vote.

Du changement pour les élections européennes. Les Français seront appelés à voter pour élire leurs représentants politiques au Parlement européen le dimanche 9 juin prochain, mais le scrutin risque de ne pas connaître un franc succès. Les précédentes élections européennes avaient eu du mal à mobiliser la moitié des citoyens : 42,43% de participation en 2014 et 50,12% en 2019. Cette année ,le scrutin pourrait avoir plus du succès, notamment au vu des enjeux conséquents tant pour la majorité présidentielle qui craint de voir ses forces réduites à Strasbourg que pour le Rassemblement national qui s'est installé en tête des intentions de vote depuis plusieurs mois. Quelques nouveautés concernant les modalités de vote pourraient également inciter davantage d'électeurs à participer au scrutin.

Un décret publié au Journal officiel fin décembre facilite la procédure nécessaire pour faire une procuration pour les électeurs absents le jour du scrutin. Les citoyens pourront recourir à une "télé-procédure", comme c'est déjà la cas pour toutes les élections, mais ils n'auront plus à se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour faire vérifier leur identité et valider la procuration. Toute la procédure se fera en ligne et l'identité des électeurs sera vérifiée "à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié". Ce moyen d'identification pourra être le service public d'identité numérique France Identité. Pour rappel, une procuration peut-être donnée à une personne inscrite sur la liste électorale d'une autre commune, mais le jour du scrutin le vote du mandant ne pourra être validé que dans son bureau de vote et non celui de la personne chargée de la procuration.

Autre changement prévu pour les élections européennes : les bulletins imprimés par les électeurs aujourd'hui considérés comme nuls pourront être comptabilisés. Quelques conditions devront toutefois être respectées pour la prise en compte du bulletin : il doit être imprimé "en noir et blanc sur papier blanc à partir des modèles produits par les candidats" et il doit être exempt de toute inscription manuscrite. Ces modifications sur les modalités du vote sont pour l'heure valides uniquement pour les élections européennes de 2024 précise le décret.