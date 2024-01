Élisabeth Borne poussée vers la sortie par les Français

Deux tiers des Français souhaitent le départ d'Élisabeth Borne et l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, d'après le dernier sondage Odoxa-Backbone Consulting.

Élisabeth Borne devrait bien quitter Matignon. Emmanuel Macron a pris la décision "d'appuyer sur le bouton" comme indiqué par un membre du gouvernement auprès de BFMTV. Et le mauvais signal pour la Première ministre vient également des Français : 66% d'entre eux souhaitent son départ selon la dernière vague du sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro. "Jamais ils n'avaient été aussi nombreux à vouloir se séparer d'elle" indique l'institut. D'après le baromètre Elabe pour Les Échos, seuls 23% des Français font confiance à la cheffe du gouvernement pour "affronter efficacement les principaux problèmes". Un désaveu de la part de la hiérarchie donc, et du peuple.

L'image et la côte de popularité d'Élisabeth Borne en berne

La défiance des Français envers Élisabeth Borne ne concerne pas uniquement ses compétences. En réalité, c'est également sa personnalité qui est remise en cause. Toujours d'après le sondage Odoxa, seuls 28% la trouvent sympathique et 32% la voient comme capable de tenir tête à Emmanuel Macron. Un manque de confiance évident. Moins de la moitié des sondés (42%) trouvent la Première ministre "compétente".

Les sympathisants ne sont pas tendres non plus avec la cheffe du gouvernement. L'hypothèse d'un changement à Matignon est plébiscité dans tous les camps, sauf au sein de la majorité, 29% des sympathisants Renaissance estiment qu'Élisabeth Borne doit rester en place. 80% des électeurs du Rassemblement national réclament un nouveau Premier ministre à Matignon. Dans le même temps, 70% des sympathisants socialistes, 64% des Insoumis et Écologistes et 60% des Républicains souhaitent voir Emmanuel Macron nommer un nouveau Premier ministre.

Gabriel Attal roi de l'opinion publique

Au sein du gouvernement, seul le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal tend vers les 50% d'opinion positive quant aux souhait des Français de le voir conserver son poste. 49% d'entre eux souhaitent qu'il reste, 27% sont contre, 24% ne souhaitent pas se prononcer. Alors, qui pour remplacer Élisabeth Borne à Matignon ? Le nom de Sébastien Lecornu, ministre de La Défense et proche du chef de l'État revient avec insistance. Plus politique, le profil de Bruno Le Maire séduit mais pourrait ne pas faire l'unanimité au sein de la majorité, notamment du côté de l'aile gauche. Enfin, l'hypothèse Gabriel Attal semble peu probable, même s'il obtient la faveur des Français avec 36% d'entre eux estimant l'actuel ministre de l'Éducation nationale capable de succéder à Élisabeth Borne, selon le dernier sondage Odoxa.