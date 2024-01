L'étonnant message vidéo de Macron, en pleine réflexion sur le remaniement

En tenue de boxe au milieu d'une salle de sport, Emmanuel Macron a incité les Français à une pratique sportive dans une vidéo diffusée ce lundi 8 janvier. Un message inattendu alors qu'un remaniement se prépare.

Alors qu'au sein du gouvernement tous les esprits sont occupés par un remaniement à venir, Emmanuel Macron s'empare d'un tout autre sujet : le sport. "Les JO, c'est dans 200 jours et ça commence maintenant" lance le président de la République dans une vidéo de quelques secondes dévoilée ce lundi 8 janvier, sur Instagram. Gant de boxe sur l'épaule et sac de frappe en arrière-plan, le chef de l'Etat paraît loin des tractations politiques qui se jouent en coulisses pour arrêter un éventuel nouveau casting au gouvernement.

Le message d'Emmanuel Macron adressé aux Français n'est toutefois pas dénué de toute portée politique. Le chef de l'Etat vante "les Jeux olympiques et paralympiques les plus décarbonés de l'histoire, des Jeux verts qui respectent les accords de Paris" qui auront lieu partout en France, "de Paris à Marseille en passant par Tahiti", durant l'été 2024. "On va accueillir des Jeux paritaires avec autant de sportifs que de sportives", ajoute également le président de la République non sans fierté.

Le sport : "grande cause nationale"

Se réjouissant de l'organisation des Jeux olympiques en France, Emmanuel Macron mentionne également des ambitions sportives et espère "beaucoup de médailles françaises". S'il invite ainsi les équipes nationales à défendre au mieux le drapeau tricolore, il incite tous les Français à la pratique du sport, une "grande cause nationale cette année". "Je vous invite à tous à faire au moins 30 minutes de sport par jour. Plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour parce que c'est bon pour la santé et c'est une manière aussi d'avoir des Jeux qui resteront dans nos pratiques de chaque jour", déclare le chef de l'Etat, en tenue de sport, dans sa vidéo.

Une communication aussi inattendue que surprenante d'Emmanuel Macron, la mise en valeur d'une pratique sportive ne relevant pas de son périmètre dédié, à la différence d'un remaniement sur lequel il reste silencieux. Pourtant les consultations avec ses proches conseillers et ses ministres s'enchaînent, jusqu'à une entrevue surprise avec la Première ministre, Elisabeth Borne, dimanche soir. Le président de la République n'a toutefois pas insisté pour faire des déclarations après ses (nombreuses) discussions.