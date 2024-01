Édouard Philippe ringardisé ? Face aux Attal, Bardella, Glucksmann, le coup de vieux politique

On le prédestinait ces dernières années à prendre la relève d'Emmanuel Macron en 2027. Mais face à la montée en puissance indéniable d'un Jordan Bardella, les Gabriel Attal et autres Raphaël Glucksmann semblent davantage avoir le vent en poupe. Quitte même à rendre désuet un Édouard Philippe ?

Seule figure politique parmi les personnalités préférées des Français en 2023, Jordan Bardella, 28 ans, président du Rassemblement national, a la cote. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, sa popularité est un fait avec lequel les autres partis doivent désormais composer. Alors que se profilent les élections européennes, Emmanuel Macron a nommé Premier ministre, en ce début janvier 2024, Gabriel Attal, 34 ans, ministre populaire et désormais détenteur du titre de plus jeune locataire de Matignon sous la Ve République. Une "arme anti-Bardella" qui a pour effet d'éclipser quelque peu l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron et chouchou des Français Édouard Philippe.

Le dernier baromètre Elabe publié le 4 janvier témoigne également de la progression, ces derniers mois, de Gabriel Attal et de Jordan Bardella. Si Édouard Philippe, que l'on pronostique depuis 2020 comme successeur naturel d'Emmanuel Macron en 2027, reste en tête du classement des personnalités politiques les plus populaires, avec 41%, il marque tout de même le pas en perdant six points en deux mois. À l'inverse, Gabriel Attal a connu une ascension fulgurante de sa popularité en 2023, passant de 22% en mai à 38% en décembre et même 39% en janvier, se rapprochant ainsi d'Édouard Philippe. Et si Marine Le Pen termine troisième, Jordan Bardella (33%) se trouve juste derrière elle.

Même constat dans le baromètre du Figaro Magazine dans lequel Édouard Philippe finit en tête des personnalités que les Français voudraient voir jouer un rôle important dans les mois et années qui viennent, au côté de Marine Le Pen (39% ex æquo). Là encore, Jordan Bardella et Gabriel Attal se tiennent en embuscade, avec respectivement 35% et 34%. Dans le camp présidentiel, on ne s'en cache pas : on espère que "l'arme anti-Bardella" d'Emmanuel Macron fera son petit effet à l'occasion des prochaines échéances électorales.

Prochaines échéances lors desquelles Jordan Bardella sera, rappelons-le, tête de liste du Rassemblement national. Face à lui, Raphaël Glucksmann, 44 ans, nouveau visage du Parti socialiste, mais aussi Léon Deffontaines, 27 ans, l'"anti-Bardella" des communistes, Manon Aubry, 34 ans, qui représenta les Insoumis, Marie Toussaint (EELV), 36 ans, ou encore Marion Maréchal (Reconquêtes !), 34 ans. Heureusement pour Édouard Philippe, 53 ans, à moins d'un coup de théâtre inattendu dont seule la politique a le secret, pour l'échéance qui l'intéresse, à savoir celle de la présidentielle 2027, l'adversaire devrait plutôt se prénommer Marine Le Pen. Et sur le critère de l'âge, c'est lui qui l'emporte !