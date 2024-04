Attal promet des mesures "extrêmement fortes" contre la recrudescence de la violence

Après la mort d'un adolescent à Viry-Châtillon, la mort d'une jeune fille de 13 ans dans l'Oise, et l'agression de Samara à Montpellier, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que le gouvernement prendrait des mesures "extrêmement fortes" dans les semaines à venir.

"Nous avons beaucoup renforcé les moyens et nous allons continuer à le faire. Nous allons présenter des mesures dans les prochaines semaines extrêmement claires, extrêmement fortes", a annoncé le Premier ministre Gabriel Attal ce mardi 9 avril devant l'Assemblée nationale, pendant la séance de questions au gouvernement.

Pas de précisions sur la nature de ces mesures

"Pour ce sursaut, nous allons continuer à agir, agir partout, agir dans la rue, agir dans les classes, agir dans les familles pour la sécurité, l'ordre et le respect de l'autorité dans notre pays", a-t-il ajouté, sans donner davantage de précisions sur le détail des mesures promises. Cette annonce fait suite à une question posée par Marine Le Pen, présidente des députés du Rassemblement National. Elle lui demandait ce qu'il comptait faire pour "sortir du commentaire et entrer dans l'action".

Ce même jour se tenaient deux enterrements. Celui de Shemseddine, jeune garçon de 15 ans tabassé à mort à Viry-Châtillon. Quatre personnes ont été mises en examen pour assassinat. L'histoire aurait débuté après une altercation concernant la sœur de l'un des suspects. Les obsèques de Shanon, jeune fille de 13 ans, décédée trois semaines après avoir été violée dans l'Oise, ont également eu lieu aujourd'hui. Un homme de 19 ans a été mis en examen pour viol. Un jeune homme et une collégienne ont été mis en examen pour ne pas avoir empêché le crime.

Début avril, Samara, une jeune fille de 13 ans a été violentée à Montpellier alors qu'elle sortait de son collège. Trois mineurs de 14 à 15 ans ont été mis en examen pour "tentative d'homicide volontaire" et ont reconnu les faits. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

Gabriel Attal dit vouloir "aller plus loin dans l'échelle des sanctions à l'école, face à une violence qui commence beaucoup plus jeune". Selon lui : "tu casses tu répares, tu salis tu nettoies, tu défies l'autorité on t'apprend à la respecter".