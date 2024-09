Nouveau gouvernement : le feuilleton est loin d'être terminé

Qui seront les nouveaux ministres du prochain gouvernement ? C'est la question qui se posera dès lors qu'un nouveau Premier ministre sera nommé.

Gabriel Attal sera très prochainement remplacé, la nomination du nouveau Premier ministre est même imminente selon les informations de BFMTV, qui a annoncé qu'Emmanuel Macron prévoit de publier un communiquer annonçant la nomination d'un nouveau Premier ministre avant 20h.

Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand seraient les deux personnalités encore susceptibles d'être nommés. Après un mois et demi de gouvernance assurée par des ministres démissionnaires, en charge des affaires courantes, la France devrait entrer dans un nouveau chapitre politique. Mais le feuilleton s'annonce encore très long. Il faudra en effet que le prochain Premier ministre puisse nommer une équipe ministérielle capable de tenir une feuille de route politique qui convienne à suffisamment de députés pour que le gouvernement échappe à l'adoption d'une motion de censure.

La gauche prête à censurer le nouveau gouvernement

Les différents partis qui forment le Nouveau Front populaire (NFP) sont clairs, ils souhaitent leur candidate Lucie Castets à la tête du gouvernement et personne d'autre. Si son nom a été rapidement balayé par Emmanuel Macron, elle a tout de même annoncé, jeudi 29 août, qu'elle allait quitter ses fonctions à la direction des finances de la Ville de Paris afin de continuer la course à Matignon. De plus, la France insoumise a lancé une procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Les insoumis avaient menacé le président de cette procédure si Lucie Castets n'était pas appelée à former un gouvernement.

Les Insoumis et les écologistes ont prévenu qu'ils voteraient une motion de censure contre un gouvernement dirigé par l'ancien socialiste Bernard Cazeneuve. Le PS est moins catégorique, le PC aussi, et attend de voir la feuille de route qu'il pourrait présenter. Le RN a aussi indiqué que Bernard Cazeneuve serait censuré.

Si Xavier Bertrand est nommé, les menaces de censure sont encore plus explicite : toute la gauche et le RN ont fait savoir que cette option serait censurée par leurs députés, ce qui laisse présager d'une gouvernance très éphémère en cas de nomination du président des Hauts de France.