Nouveau Premier ministre : qui pour remplacer Attal ? Déjà des noms évoqués

Qui sera le nouveau Premier ministre dans les jours ou semaines à venir ? Plusieurs scénarios, profils et noms sont déjà sur la table.

Qui sera le prochain Premier ministre ? C'est désormais la question qui est au coeur de cette recomposition de la vie politique française. Le choix qui sera fait par le président de la République incarnera d'ailleurs ce basculement vers une ère parlementariste, qui peut être très brève, mais qui va rompre spectaculairement avec le présidentialisme auquel on s'est tant habitué. En l'espace de quatre semaines, le Jupiterisme de l'Elysée s'est effondré comme le colosse de Rhodes. Désormais, les députés et l'exécutif qui va être désigné pour prendre les rênes de la gestion du pays vont devoir changer de paradigme : toute forme de gouvernabilité ne sera possible que si elle est validée à l'Assemblée nationale. Sacrée révolution.

Il faut bien comprendre que sans majorité, il n'y aura pas de gouvernement. Ou pas de gouvernement stable, ce qui revient à dire la même chose. Il suffit en effet d'une simple motion de censure votée par 289 députés pour démettre un Premier ministre et son équipe. Ce qui signifie qu'une équipe gouvernant seule, avec une majorité relative de tout juste 200 députés ne peut être qu'éphémère.

Le parallèle avec les deux ans durant lesquels la macronie a oeuvré avec seulement 250 députés ne tient pas : l'exécutif comptait en réalité sur les élus LR, alliés de circonstance, qui amendaient et votaient les textes dans une majorité de circonstances. Ou bien qui refusaient de voter une motion de censure lorsqu'il y avait recours à l'article 49.3, ce qui revient là encore à dire la même chose.

Bref, l'essentiel tient en ceci : dans ces circonstances et en l'état de la composition de l'Assemblée nationale - figée pour au moins un an -, il n'y a que deux scénarios : le blocage institutionnel, long, épuisant si personne n'accepte la moindre concession ; la constitution d'une coalition entre des groupes parlementaires ou députés d'accord pour diriger le pays sur la base d'un accord de gouvernement. C'est dans cette perspective que sera fait le choix d'un Premier ministre.

Le président pourrait ainsi opter pour un Premier ministre issu de la gauche, qui est arrivée en tête des législatives, qui serait issu de cette majorité de coalition. Sur le papier, cela paraît simple. Mais le palais Bourbon est désormais rempli de noeuds gorgiens : Plusieurs ténors de la macronie, certains réélus députés, ont déjà exclu de gouverner avec La France insoumise, l'un des partis structurant le Nouveau Front populaire. Si Ensemble parvient à désolidariser le PS, les Ecologistes et le PCF de LFI, alors il lui faudra trouver des soutiens ailleurs pour compenser le manque d'une soixantaine de députés : un nombre qui correspond aux élus LR. Mais parvenir à établir un accord de programme rassemblant l'adhésion de la gauche, de la Macronie et de la droite semble relever d'une complexe équation. Tout cela va donc prendre du temps.

Par ailleurs, Emmanuel Macron ne se décidera pas avant plusieurs jours. Il s'envole pour les Etats-Unis mardi, où il restera jusqu'à jeudi. Il ne faut donc pas attendre de nomination avant, a priori, le début de la semaine prochaine, au plus tôt. Cela pourrait même durer davantage, en raison de l'ouverture prochaine des Jeux olympiques. Le président de la République pourrait solliciter un accord de tous les partis pour laisser l'équipe actuelle gérer les affaires courantes le temps de la période olympique.

Qui Emmanuel Macron va-t-il nommer comme Premier ministre ?

Concernant les potentiels successeurs de Gabriel Attal – qui va donc prolonger son séjour à Matignon -, de nombreux noms circulent. La gauche ne s'est pas encore mise d'accord sur une identité à présenter. En revanche, elle est globalement mise d'accord sur deux personnalités qui ne le seront pas : Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. La possibilité de voir le triple candidat à la présidentielle ou l'ex-chef de l'Etat s'installer rue de Varenne est écartée par le PS, le PC et EELV, désormais majoritaires dans l'union de gauche.

En interne, la guerre fait rage : Clémentine Autain, Olivier Faure, Marine Tondelier, Carole Delga… Autant de personnalités qui se sont dites "prêtes" à prendre les rênes du pays ou qui ont été considérées comme de potentiels Premier ministrables. Mais il faudra veiller pour le NFP à proposer une personnalité capable de faire consensus, ayant une légitimité solide et pour porter un projet de gauche, même amendé par une coalition. Et une expérience notable pour taper du poing quand cela sera nécessaire. Les observateurs auront aussi remarqué que plusieurs cadres du NPS ont fait mention que choisir une femme serait très opportun.

Notons au passage que 'ex-ministre de l'environnement dans le gouvernement Jospin sous Jacques Chirac, Dominique Voynet fait son grand retour à l'Assemblée nationale au sein du NFP. "C'est des majorités de projets dont on a besoin pour la France" a-t-elle d'ailleurs déclaré ce dimanche sur France 3.

Dans l'hypothèse d'un gouvernement de coalition nationale encore plus large, rassemblant la gauche jusqu'à LR, l'idée d'une nomination d'un "vieux sage" de l'hémicycle, capable de trouver l'équilibre entre le NFP, les macronistes et LR, n'est pas exclue. Un personnalité "technique" et apolitique pourrait aussi, dans cette hypothèse, être soulevée.