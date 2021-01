"DIRECT. Investiture de Joe Biden : un discours sur fond de menaces"

BIDEN. Ce mercredi, Joe Biden va devenir le 46e président des Etats-Unis, lors d'une journée d'investiture qui ne ressemblera à aucune autre, entre les menaces de violences, le contexte sanitaire... et l'absence de Donald Trump.

12:14 - L'UE se réjouit de l'arrivée de Biden Après quatre années mouvementées, la relation entre les Etats-Unis et l'Union européenne va-t-elle s'apaiser ? C'est en tout cas ce que pense Ursula von der Leyen, qui s'est réjouie ce mercredi de l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. "Ce jour apporte de bonnes nouvelles: les Etats-Unis sont de retour et l'Europe est prête à renouer avec un ancien partenaire de confiance pour donner une nouvelle vie à notre précieuse alliance", a déclaré la présidente de la Commission, déplorant des tensions sur le plan commercial et se félicitant d'avoir "de nouveau un ami à la Maison Blanche". Même son de cloche du côté de Charles Michel, le président du Conseil européen. "Je voudrais adresser de manière solennelle aujourd'hui, en ce jour d'entrée en fonction de Joe Biden un appel à construire ensemble un pacte fondateur, nouveau, pour une Europe plus forte, pour des Etats-Unis plus forts et pour un monde meilleur", a-t-il déclaré. 12:01 - Joe Biden a quitté le Delaware avec émotion C'est ce mardi que Joe Biden a dit au revoir à son fief de Wilmington, dans le Delaware, alors qu'il devait se rendre à Washington pour une cérémonie d'hommage aux désormais 400 000 victimes du Covid-19 aux Etats-Unis. A l'occasion d'un discours depuis le siège de la Garde nationale du Delaware lors duquel sa voix a trahi son émotion, le président-élu a remercié les habitants de l'Etat d'avoir cru en lui et de l'avoir soutenu tout au long de sa carrière. "Je serai toujours un fier fils de l'Etat du Delaware", a-t-il déclaré, en larmes. Joe Biden a également rendu hommage à son fils Beau, décédé d'un cancer du cerveau en 2015 à l'âge de 46 ans, affirmant qu'il avait espéré voir son fils devenir un jour président. 11:49 - Qui sera présent lors de l'investiture de Joe Biden ? La liste des invités à la cérémonie d'investiture de Joe Biden a été réduite à son minimum, pandémie de Covid-19 oblige. On comptera malgré tout sur la présence de toute une série de VIP, des membres des cabinets entrant et sortant, les juges de la Cour suprême, ainsi que le vice-président sortant Mike Pence. Au rayon des personnalités connues, Lady Gaga et Jennifer Lopez seront bien présentes, la première pour chanter l'hymne américain et la seconde pour une performance musicale. 11:42 - Biden compte bien renverser très rapidement des mesures de Trump Joe Biden, dès son arrivée au pouvoir, compte bien s'afficher comme le premier des anti-Trump. Ainsi, le nouveau président ne compte pas trainer pour contrer des mesures prises par son prédécesseur, à l'image de la suspension de la construction du mur entre le Mexique et les Etats-Unis, le retour du pays dans les accords de Paris sur le climat ainsi qu'au sein de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Joe Biden compte également rendre le masque obligatoire dans plusieurs lieux fédéraux, marquant ainsi un virage à 360 degrés sur la lutte contre la pandémie, dont il a fait sa priorité. Certains décrets seront signés dès ce mercredi. 11:25 - Journée d'investiture.. et de grâce présidentielle Alors que Joe Biden doit devenir ce mercredi le 46e président des Etats-Unis lors de son investiture, Donald Trump a décidé de finir son mandat en graciant bon nombre de personnalités - 73 au total - avant de céder le pouvoir malgré lui. Parmi elles, se trouvent notamment son ancien conseiller Steve Bannon, accusé de détournement de fonds initialement dédiés à la construction du mur à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Donald Trump a également décidé de 70 commutations de peines. 11:19 - La cérémonie d'investiture de Joe Biden en direct Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à l'investiture de Joe Biden, qui se tient ce mercredi 20 janvier 2021. La cérémonie doit débuter à 11h30 à Washington, sur les marches du Capitole, où le 46e président américain prêtera serment devant seulement 1 000 invités triés sur le volet et sans la foule habituellement regroupée au National Mall, la vaste esplanade située devant le Congrès. Nous suivrons bien entendu l'événement en direct sur cette page et d'ici-là, retrouvez toutes les informations sur cette journée historique. 11:19 - La cérémonie d'investiture de Joe Biden en direct Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à l'investiture de Joe Biden, qui se tient ce mercredi 20 janvier 2021. La cérémonie doit débuter à 11h30 à Washington, sur les marches du Capitole, où le 46e président américain prêtera serment devant seulement 1 000 invités triés sur le volet et sans la foule habituellement regroupée au National Mall, la vaste esplanade située devant le Congrès. Nous suivrons bien entendu l'événement en direct sur cette page et d'ici-là, retrouvez toutes les informations sur cette journée historique.

Les Etats-Unis d'Amérique seront donc officiellement gouvernés par Joe Biden à partir de ce mercredi 20 janvier. Le démocrate, ancien vice-président de Barack Obama, est sera investi chef de l'Etat en fin de matinée, comme la tradition l'impose, sur le parvis du Congrès, à Washington. La cérémonie doit commencer à 11h30 (17h30 heure française), le nouveau président doit être investi très précisément à 12h (18h heure française) en prononçant un serment solennel.

Déjà plombé par la pandémie de Covid-19, l'Inauguration Day de ce mercredi 20 janvier 2021 ne ressemblera à aucun autre. La foule habituellement regroupée au National Mall, immense esplanade située au pied du Capitole fermée depuis le 15 janvier, a été priée d'assister à l'événement derrière la télévision. Pas question de transformer le premier jour de Joe Biden à la tête des Etats-Unis en cluster géant, mais surtout, pas question de voir les graves incidents du 6 janvier se répéter. Le pays est encore sous le choc de ces scènes à peine croyables de manifestants envahissant le Capitole, alors que le démocrate faisait l'objet d'un vote entérinant son statut de président-élu. Washington ressemble depuis ce jour-là à une ville sous couvre-feu permanent. En plus de la police, vingt mille soldats de la Garde nationale ont été dépêchés depuis les Etats voisins.

Joe Biden doit donc prononcer son grand discours d'intronisation devant une l'immense esplanade du National Mall sans public. Mais ce haut-lieu de la démocratie américaine ne sera pas vide : elle a été recouverte de 191 500 drapeaux américains.

La plupart des médias américains retransmettent en direct la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Le Washington Post propose de suivre l'événement à partir de 15h heure français sur sa chaîne Youtube :

C'est une curiosité vu de France, mais il est établi par la tradition que le président américain prête serment sur la Bible lors de son investiture. Les Etats-Unis sont bien une République laïque, mais la distinction entre l'Etat et la religion n'a pas les mêmes implications outre-Atlantique ; l'investiture du président n'échappe pas à une solennité spirituelle, sacralisée par le serment prononcé la main gauche posée sur le texte chrétien. Joe Biden, à 12h très précisément (18h en France) prononcera ces quelques mots : "Je promets d'assurer loyalement la charge de président des États-Unis et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis". Joe Biden, fervent catholique, a déjà indiqué qu'il apportera sa propre Bible, un exemplaire qui est dans sa famille depuis 1893.

Le nouveau président a fait savoir qu'il allait se rendre, une fois investi, au cimetière d'Arlington pour y déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Pour cet instant solennel, il sera accompagné de trois anciens présidents : le républicain George W. Bush et les démocrates Bill Clinton et Barack Obama. Une manière de matérialiser la réconciliation et l'unité du pays, que Joe Biden appelle de ses voeux. En début d'après-midi sera organisée une "parade Across America" virtuelle, sur la Pennsylvania Avenue.

Le FBI a officiellement fait savoir qu'il redoutait des violences et plus précisément des exactions d'un "groupe armé identifié" qui se préparerait à "prendre d'assaut" des bâtiments officiels, que ce soit à Washington ou dans d'autres villes américaines. Le bureau d'investigation s'est même résolu à éplucher le profil de l'ensemble des soldats, car plus que jamais, la menace est interne. "Nous suivons continuellement le processus et examinons deux fois, trois fois toutes les personnes affectées à cette opération", avait déclaré ce dimanche le ministre américain des Armées, Ryan McCarthy, auprès de l'agence de presse AP.

En plus des moyens humains, les autorités n'ont pas fait les choses à moitié et cela dit tout de l'inquiétude qui règne autour de l'investiture de Joe Biden. Les ponts passant au-dessus du fleuve Potomac et reliant l'Etat de Washington à la Virginie sont fermés, tout comme treize stations de métro. Les protections en contreplaqués visant à prémunir les commerces sont légion. Un périmètre de sécurité, appelé "zone rouge", a été instauré sur des kilomètres autour de la Maison-Blanche.

Malgré le contexte sécuritaire très singulier, l'Amérique reste l'Amérique et un show aura bien lieu. Plusieurs artistes vont se produire devant le Capitole et notamment Lady Gaga, la "grande amie" de Joe Biden, choisie pour chanter l'hymne américain. Doivent aussi participer à la cérémonie Jennifer Lopez et le groupe New Radicals. Le grand bal et la grande soirée habituellement organisé au Capitole ont été annulés à cause de la crise sanitaire, mais un spectacle, diffusé en direct à la télévision dans tout le pays a été organisé. Cette grande émission est présentée par Tom Hanks et permettra à de nombreuses personnalités de marquer leur soutien à Joe Biden, notamment Justin Timberlake et Demi Lovato.

Le président sortant n'a jamais publiquement admis sa défaite, même après les événements du Capitole et même après avoir accepté de céder le pouvoir. Donald Trump a prévu de quitter la Maison blanche avant que son successeur soit investi, il brillera donc par son absence. Le milliardaire se rendra dans sa grande villa située en Floride dans la matinée. Privé de son compte Twitter et de son compte Youtube, Donald Trump aura du mal à communiquer comme il l'entend, mais l'attitude de l'ancien président sera scrutée par les observateurs : il n'est pas exclu qu'il mette de l'huile sur le feu, alors que le climat est extrêmement tendu.

Programme, biographie, famille... Qui est Joe Biden ?

Lors de la campagne pour l'élection américaine, chaotique, Joe Biden a changé de ton, s'en prenant d'une part avec une virulence croissante au fil des semaines à Donald Trump, et fait des annonces que lui-même qualifiait de trop radicales il y a quelques mois. Avec des propositions plus à gauche et un plan de relance que son ancien rival Bernie Sanders observe d'un bon oeil. Il s'est aussi fixé comme priorité la lutte contre le coronavirus aux Etats-Unis. Voici les points principaux du programme de Joe Biden.

Investissement massif pour endiguer le Covid-19 - Joe Biden souhaite mettre en place un corps de santé de 100 000 employés consacré à la lutte contre le virus, constituer des stocks de vaccins et lancer d'immenses dispositifs de dépistages sur tout le pays.

- Joe Biden souhaite mettre en place un corps de santé de 100 000 employés consacré à la lutte contre le virus, constituer des stocks de vaccins et lancer d'immenses dispositifs de dépistages sur tout le pays. Hausse des impôts des plus fortunés - Le candidat à la Maison Blanche entend augmenter les impôts - alors que Donald Trump les a considérablement baissés - en ciblant les plus aisés du pays, pour récupérer au total près de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Selon les calculs de l'American Enterprise Institute, les 1% les plus riches paieraient les trois quarts de la facture.

- Le candidat à la Maison Blanche entend augmenter les impôts - alors que Donald Trump les a considérablement baissés - en ciblant les plus aisés du pays, pour récupérer au total près de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Selon les calculs de l'American Enterprise Institute, les 1% les plus riches paieraient les trois quarts de la facture. Salaire minimum doublé - Joe Biden a fait sienne cette proposition du "socialiste" Bernie Sanders : faire passer le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure à 15 dollars. Du jamais vu dans l'histoire moderne des Etats-Unis.

- Joe Biden a fait sienne cette proposition du "socialiste" Bernie Sanders : faire passer le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure à 15 dollars. Du jamais vu dans l'histoire moderne des Etats-Unis. Financement du système de santé et de retraite sur les revenus les plus élevés - La "Social Security américaine" est actuellement financée par une taxe de 12,4% répartie entre employés et employeurs, sur les revenus allant jusqu'à 137 700 dollars. Joe Biden entend supprimer ce plafond, ce qui implique que les Américains aux plus forts revenus seront ceux qui seront les plus mis à contribution.

- La "Social Security américaine" est actuellement financée par une taxe de 12,4% répartie entre employés et employeurs, sur les revenus allant jusqu'à 137 700 dollars. Joe Biden entend supprimer ce plafond, ce qui implique que les Américains aux plus forts revenus seront ceux qui seront les plus mis à contribution. Renforcement des aides sociales pour financer les études des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 dollars par an.

des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 dollars par an. Augmentation de la taxe sur le capital , pour la faire passer de 23,8% à 39% sur les revenus au-delà d'un million de dollars. Joe Biden, en revanche, ne propose pas de taxer les plus-values boursières et un impôt sur la fortune, au grand dam de l'aile gauche démocrate.

, pour la faire passer de 23,8% à 39% sur les revenus au-delà d'un million de dollars. Joe Biden, en revanche, ne propose pas de taxer les plus-values boursières et un impôt sur la fortune, au grand dam de l'aile gauche démocrate. Augmenter de taux d'imposition sur les profits des entreprises , avec une disposition spéciale pour les profits réalisés à l'étranger, encore davantage ciblés (avec un taux doublé, pour le fixer à 21%).

, avec une disposition spéciale pour les profits réalisés à l'étranger, encore davantage ciblés (avec un taux doublé, pour le fixer à 21%). Consacrer 2 000 milliards de dollars à la lutte contre le réchauffement climatique , sur l'ensemble de son mandat, avec deux mesures phares : atteindre la neutralité carbone dans la production d'électricité en 2035 et mettre en place un gigantesque plan de rénovation du parc immobilier.

, sur l'ensemble de son mandat, avec deux mesures phares : atteindre la neutralité carbone dans la production d'électricité en 2035 et mettre en place un gigantesque plan de rénovation du parc immobilier. Sur le plan international, il a par indiqué qu'il allait faire revenir les Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et reprendre des relations normalisées avec l'Otan.

Joe Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Il a occupé pendant 36 ans ans le poste de sénateur du Delaware, de 1973 à 2009, avant d'entrée dans la lumière en devenant le vice-président de Barack Obama. Il restera à ce poste pendant les deux mandats du 44e président des Etats-Unis, jusqu'en 2017. De confession catholique et d'origine modeste, Joe Biden étudie l'histoire et les sciences politiques dans le Delaware, où sa famille s'est installée. Il poursuit ses études de droit à New York et devient juriste.

Agé aujourd'hui de 78 ans, il débute sa carrière en politique en 1970, lorsqu'il devient élu au conseil du comté de New Castle avant, deux ans plus tard, de devenir sénateur. Il décide de se présenter à la primaire démocrate de 2020 en vue de la présidentielle face, notamment, à Bernie Sanders. Ce dernier, issu de l'aile gauche du parti, débute fort et Joe Biden essuie plusieurs déconvenues, avant de rééquilibrer les débats grâce aux soutiens nombreux des candidats de l'aile centriste. La pandémie de coronavirus aura raison de la candidature de Bernie Sanders, qui abandonnera la course.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le nouveau président des Etats-Unis a connu plusieurs moments dramatiques dans sa vie privée. Après avoir rencontré sa femme Neilia Hunter très jeune, à l'université, le couple donnera naissance à trois enfants. En 1972, ces derniers et son épouse sont victimes d'un grave accident de la route, provoquant la mort de sa fille Naomi Christina, treize mois, et de Neilia Hunter, âgée de 30 ans. Le démocrate se retrouve avec ses deux fils, Beau, décédé en 2015 des suites d'un cancer au cerveau, et Hunter, qu'il éduque seul, jusqu'à son remariage avec Jill Tracy Jacobs en 1977 et avec qui il partage encore sa vie aujourd'hui. Le couple a donné naissance à une fille, Ashley, née en 1981.