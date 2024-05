Manger ce fruit très commun une heure avant de se coucher permet de mieux dormir

Bien dormir n'est pas toujours facile. Un fruit très apprécié serait pourtant un excellent "somnifère naturel".

Passer une mauvaise nuit ou prendre du temps pour s'endormir n'est jamais agréable et a des répercussions le lendemain. Quelques bonnes habitudes sont souvent conseillées pour maximiser la qualité de son sommeil comme éteindre les écrans une heure avant de dormir, maintenir des horaires de coucher réguliers ou encore éviter les plats trop lourds et longs à digérer le soir.

Si cela ne suffit pas, la consommation d'un fruit en particulier peut aider. Selon Santosh Pandey, naturopathe au Rejua Energy Center de Mumbai, auprès de Financial express, la richesse en tryptophane d'un fruit, un acide aminé essentiel associé à la vitamine B6, permet une synthèse de la sérotonine, substance chimique du cerveau régulant le sommeil, et de la mélatonine, l'hormone du sommeil et favorise ainsi l'endormissement. Le magnésium contenu dans cet aliment joue aussi un rôle dans la relaxation des muscles et du système nerveux permettant un sommeil plus profond et apaisant. Le spécialiste estime que ce fruit est donc un "somnifère naturel".

Il conseille néanmoins de le consommer une heure avant le coucher pour avoir le temps de le digérer. La bonne nouvelle est que ce fruit est en vente un peu toute l'année et adoré des Français puisqu'il s'agit de la banane. "Les bananes peuvent être consommées sans danger à tout moment de la journée. Mais le métabolisme de notre corps est au plus bas pendant la nuit. Il faut donc idéalement consommer des bananes le matin ou le soir, mais manger des bananes le soir peut réguler le cycle du sommeil", explique le naturopathe. Il est également recommandé, plutôt pour la consommation matinale, de ne pas manger la banane seule. Ce fruit est, en effet, acide et peut donc provoquer du stress digestif en cas de consommation à jeun. Il est donc préférable de l'associer à d'autres aliments.

La banane a d'autres effets bénéfiques : elle booste l'humeur. Selon la nutritionniste, Émeline Bacot, la banane est "une source de dopamine, de tryptophane et de vitamine B6, qui ont un effet positif sur l'humeur", comme le rapporte Top santé. Elle aide aussi à diminuer la tension artérielle et ainsi réduire le risque d'hypertension grâce à sa richesse en potassium. La banane est aussi le partenaire idéal contre les brûlures d'estomac.

Contrairement à certaines idées reçues, manger une banane le soir ne pose donc aucun problème et ne provoque pas une prise de poids tant qu'elle est consommée dans le cadre global d'une alimentation équilibrée. Elle ne doit pas pour autant se subsister au diner.