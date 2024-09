Les experts ont découvert quelque chose de très mauvais pour la santé dans le chocolat, c'est autre chose que le sucre

Réputé pour ses bienfaits et pour sa capacité à supplanter les autres confiseries qui contiennent trop de sucre, une étude révèle que le chocolat pourrait en réalité nuire à la santé.

Faut-il manger moins de chocolat ? Consommé avec modération, il permettrait de réguler le cholestérol, il serait aussi bon pour le cœur, parfait pour lutter contre le stress et excellent pour la peau. Seule condition pour profiter de ses atouts : choisir un chocolat noir, riche en beurre de cacao. Ce dernier contient plus de flavanols et de polyphénols, deux antioxydants qui agissent contre le vieillissement cellulaire, certaines formes de cancer et de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives.

Seulement voilà, des recherches publiées par la revue Frontiers in Nutrition fin juillet 2024 expliquent que certains produits à base de cacao, comme le chocolat noir, et encore plus lorsqu'il est bio, se révéleraient être contaminés par des métaux lourds, comme le plomb et le cadmium. Des noms qui inquiètent à raison, puisqu'il s'agit de neurotoxiques associés à plusieurs maladies chroniques (anémies, troubles digestifs) ou bien irréversibles (atteintes du système nerveux ou neuropathies).

Entre 2014 et 2022, des chercheurs américains ont étudié une série de produits composés de cacao et leurs résultats montrent que près de la moitié de ces produits comportent des niveaux de plomb supérieurs à la dose maximale autorisée et plus d'un tiers pour le cadmium.

La présence de ces métaux lourds dans le cacao est normale, le plomb et le cadmium sont naturellement présents dans la croûte terrestre ce qui contamine de facto les cultures. Mais leur présence en aussi grande quantité dans des produits alimentaires est due à l'activité humaine, et notamment à l'utilisation d'engrais chimiques. Et les taux mesurés dans 43% des chocolats examinés dépassent les seuils considérés comme "sûrs" par la "Proposition 65" de la Californie, une réglementation très exigeante. L'étude ne donne pas en revanche les marques des produits concernés.

Une telle alerte n'est pas nouvelle, mais les quantités retrouvées par les spécialistes interrogent à la fois sur les manières de cultiver et sur la réglementation en matière de consommation de produits que l'on sait contaminés. "La contamination par les métaux lourds [...] peut ne pas présenter de risque appréciable pour une personne moyenne lorsqu'elle est consommée en une seule portion" modèrent les chercheurs. Mais une consommation excessive "de plus d'une portion par jour (20g ou 2 carrés NDLR) ou en combinaison avec des métaux lourds provenant de sources autres que le cacao" peut créer un risque significatif.

Le risque vient donc surtout de la quantité de chocolat contaminé consommée, mais également de la consommation ou non d'autres produits contenant des métaux lourds. Mais pas seulement. L'incidence dépend aussi de la personne qui les ingère. Les enfants sont particulièrement vulnérables car ils peuvent absorber jusqu'à 100% du plomb contenu dans un morceau ou dans une tablette de chocolat, tout comme les femmes enceintes et les personnes souffrants de problèmes médicaux.