Fromage blanc ou yaourt ? Les diététiciens dévoilent lequel il faut choisir pour sa santé

Ces deux produits laitiers sont souvent consommés et bons pour la santé, mais les diététiciens ont tout de même une préférence.

Au petit-déjeuner, en collation ou en dessert, les yaourts et les fromages blancs sont incontournables et plaisent aux petits comme aux grands. Ils sont, en plus, de bonnes sources de vitamine D et de calcium, s'inscrivant donc parfaitement dans une alimentation équilibrée. S'ils se ressemblent, ils ne sont pas préparés de la même manière. Le yaourt est réalisé avec du lait ensemencé de deux bactéries lactiques bien précises : lactobacillus bulgaricus et streptococcus thermophilus. Le fromage blanc, lui, est préparé à partir d'un mélange de ferments lactiques et de lait, qui sera alors caillé. Il est ensuite filtré et battu.

Lequel des deux est alors le plus sain ? Pour le yaourt, il vaut déjà mieux choisir un yaourt nature plutôt qu'un yaourt aux fruits. "Préférez les produits natures aux yaourts aux fruits ou aromatisés, moins transformés et moins sucrés", recommande Lucia Radessi, diététicienne nutritionniste, auprès de Femme actuelle.

Par ailleurs, de par sa texture, on peut penser que le fromage blanc est plus gras. En réalité, la différence est assez mince. Son taux moyen de matières grasses est d'environ 3% contre 1 à 2% pour le yaourt nature. S'il ne faut pas en consommer en quantité excessive, les matières grasses sont aussi "l'un de ces nutriments clés qui indiquent à notre cerveau que nous avons mangé et que nous nous sentons rassasiés", rappelle Whitney Linsenmeyer, porte-parole de l'Académie de nutrition et de diététique, à TODAY.

Mais s'il contient légèrement plus de matières grasses, le fromage blanc a surtout un avantage majeur sur le yaourt nature : il est riche en protéines, près de deux fois plus que son concurrent, avec 7 à 8g pour 100g. Il est souvent recommandé pour cette propriété pendant les régimes afin d'éviter le grignotage. Cependant, le yaourt nature contient quant à lui plus de calcium : 138mg contre 113mg pour 100g.

Alors finalement lequel privilégier ? Selon les nutritionnistes, le meilleur reste le yaourt nature. "Un yaourt nature ne contient que 5 à 6g de glucides et uniquement du lactose (le sucre du lait)", souligne Raphaël Gruman, nutritionniste, auprès de Top Santé, pour justifier ce choix. Sans oublier, qu'en plus de ses apports nutritifs, ce yaourt favorise la digestion.

Si le yaourt nature peut être jugé trop fade, il est préférable de rajouter un peu de miel plutôt que du sucre, comme l'explique la diététicienne Alexandra Murcier à Top Santé : "Je conseille de choisir un yaourt nature, quitte à rajouter un peu de miel dedans, de manière à contrôler la quantité de sucre ajouté".