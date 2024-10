Les dangers de ces produits coiffants sont considérables, l'Anses alerte

L'Anses alarme sur des produits coiffants qui contiennent un acide dangereux, pouvant provoquer des insuffisances rénales.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a tiré la sonnette d'alarme ce mercredi 16 octobre. L'autorité de santé met en garde, dans un communiqué, contre un danger présent dans des produits coiffants, qui peut provoquer des insuffisances rénales. En France, quatre cas ont déjà été recensés cette année, dont trois qui ont entrainé des hospitalisations.

Cette alerte est due à la présence d'acide glyoxylique détectée dans ces produits capillaires. "L'acide glyoxylique va entraîner, quand il passe dans le sang, la formation de petits cristaux dans les reins et ce sont ces cristaux qui vont bloquer le rein", a expliqué à l'AFP le docteur Juliette Bloch, directrice des alertes à l'Anses.

Des cas supplémentaires pourraient être passés sous les radars si les personnes ont bu beaucoup d'eau juste après, éliminant les cristaux. Ces insuffisances sont, en effet, souvent traitées par une hyperhydratation mais cela peut aussi conduire à des insuffisances rénales chroniques sur le long terme.

Les produits concernés sont ceux utilisés pour les lissages brésiliens. Cette technique consiste à injecter de la kératine dans les cheveux, puis à les passer sous des plaques chauffantes. L'objectif est de rendre les cheveux souples et brillants. L'Anses assure que la quasi-totalité de ces produits de lissage contient cet acide dangereux, qui permet notamment de défriser les cheveux.

En cas de symptômes, qui peuvent apparaitre dans les heures qui suivent le lissage, il faut rapidement consulter un médecin ou appeler un centre antipoison. Cela peut se manifester par des nausées, des douleurs abdominales ou encore lombaires.

L'Anses déconseille l'utilisation de ces produits et a lancé un avertissement avec la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes et la Direction générale de la santé à destination des coiffeurs, des commerçants mais aussi de ceux qui utilisent de tels produits à leur domicile.

Aujourd'hui, la présence de l'acide glyoxylique n'est pas retreint dans les produits cosmétiques. L'expertise engagée par l'Anses vise à soutenir une proposition d'évolution de cette réglementation pour encadrer l'usage d'une telle substance.