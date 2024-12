De moins en moins de Français se protègent contre cette maladie, elle fait pourtant rage chaque hiver

Chaque année, des milliers de personnes décèdent de cette maladie qui pourrait pourtant être évitée grâce à un vaccin gratuit.

C'est la mauvaise surprise avant l'hiver. Les autorités sanitaires ont même lancé un "appel à la mobilisation" face à la situation. Dans un communiqué publié par l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté ce 3 décembre 2024, elles sonnent l'alerte alors que la campagne de vaccination contre la grippe est à la traine. D'après l'Assurance Maladie, "la campagne de vaccination contre la grippe et contre le Covid-19 connaît un démarrage plus lent que l'année précédente.

Environ 5,6 millions de vaccins ont été vendus par les officines du 15 octobre - date de début de la campagne de vaccination, ndlr - au 10 novembre 2024, ce qui représente une baisse d'environ 10 % par rapport à l'année dernière à la même période". Pourtant, plus de 17 millions de Français sont invitées à se faire vacciner contre la grippe chaque année, notamment les plus de 65 ans, les personnes à risque élevé de forme grave, les femmes enceintes ou encore l'entourage de personnes vulnérables.

Alors que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, les autorités sanitaires recommandent de se faire vacciner sans attendre. Sachez qu'il faut compter environ deux semaines après l'injection pour que le vaccin soit efficace. Il est donc recommandé de ne pas traîner si vous voulez être plus serein à Noël. Au-delà des fêtes, il faut être protégé face à l'épidémie qui commence à s'installer en France.

D'après le dernier bulletin de Santé Publique France, publié le 4 décembre, la plupart des indicateurs de l'épidémie sont ainsi en augmentation. L'Île-de-France est classée en épidémie et cinq régions sont en situation de pré-épidémie : Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est. Et ce n'est que le début ! "Compte-tenu de la période hivernale, la dynamique épidémique des virus respiratoires est susceptible de s'accélérer rapidement dans les prochaines semaines et nécessite de s'y préparer", alertent les autorités sanitaires dans le communiqué.

Si les personnes concernées par la campagne ne sont pas encore vaccinées, il est encore temps. "Il n'est jamais trop tard pour bien faire !", insiste le Dr Jean-Christophe Nogrette, médecin généraliste. Il rappelle qu'il est possible de se faire vacciner jusqu'au 31 janvier, date de la fin de la campagne de vaccination. Enfin, il est possible - et même recommandé - de se faire vacciner en même temps contre la grippe et le Covid-19.