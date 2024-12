Dès le 1er janvier 2025, le calendrier des examens médicaux obligatoires des enfants est modifié, avec notamment l'ajout d'un nouveau rendez-vous.

Une nouvelle année, un nouvel examen. À partir du 1er janvier 2025, un nouvel examen médical obligatoire sera à effectuer pendant la 7e année de l'enfant. Pour résumer, entre la 6e et la 16e année, les enfants devront donc passer des examens médicaux : à 6 ans, à 7 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans, et entre 15 et 16 ans.

Ce nouvel examen médical est "utile et intéressant" pour le Dr Emmanuel Delmas, pédiatre et auteur du livre "Mon enfant est ENCORE malade". "C'est bien de ne pas trop espacer les rendez-vous. Le suivi de la santé des enfants c'est important, ainsi que la prévention et les tests de dépistage", estime-t-il. Mais le Dr Delmas regrette le manque de communication sur ce nouvel examen : "On n'a quasiment pas eu d'informations".

Le contenu de cette consultation est d'ailleurs flou, d'autant plus qu'il n'est pas indiqué dans le carnet de santé en vigueur en 2025. Au final, le pédiatre doute que cet examen soit réellement réalisé. "Je pense qu'en pratique les médecins ne vont pas forcément prendre en compte cette obligation. Souvent, les parents ne consultent que quand ça ne va pas", explique-t-il.

À ces âges, les examens médicaux obligatoires permettent de vérifier la santé générale de l'enfant, son développement, sa vision, son audition, son sommeil, ou encore l'arrivée éventuelle de la puberté. Autre nouveauté 2025, la consultation permettra également de repérer d'éventuels troubles psychiques, comme de l'anxiété ou des symptômes dépressifs ; et de surveiller l'usage des écrans.

Malgré l'ajout de ce nouveau rendez-vous, le nombre total d'examens médicaux obligatoires sera toujours de 20, puisqu'un examen médical entre la 3e semaine et la fin du 1er mois après la naissance est supprimé à partir de 2025. Les consultations sont toujours prises en charge à 100 % sans avance de frais.