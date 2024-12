Le carnet de santé va changer - il va enfin alerter les parents sur "ce fléau"

Un nouveau carnet de santé va être mis en place à partir du 1er janvier 2025. On vous explique ce qui change.

Nouvelle année, nouveau carnet de santé. L'ancienne ministre de la Santé Geneviève Darrieussecq l'avait annoncé en novembre dernier : le carnet de santé va être modifié dès le 1er janvier 2025. La raison principale de ce changement est l'ajout d'informations et de mesures de suivi liées à l'usage des écrans chez les enfants. Et pour cause : "les écrans sont omniprésents. C'est devenu un fléau chez les enfants", regrette le Dr Emmanuel Delmas, pédiatre et auteur de "Mon enfant est ENCORE malade". Une enquête menée par Santé Publique France en 2023 avait conclu que le temps d'écran quotidien moyen chez les enfants de 2 ans était de près d'une heure. Pourtant, les recommandations officielles sont claires : "pas d'écrans avant trois ans". Si depuis plusieurs années les dangers des écrans pour les enfants sont bien connus, ils ne sont pourtant pas actuellement mentionnés dans le carnet de santé. "C'est une bonne chose d'introduire cela dans le carnet de santé", se réjouit le pédiatre.

Alors concrètement, que sera-t-il indiqué dans la nouvelle version du carnet de santé ? Une page complète expliquera par exemple les recommandations générales d'usage des écrans à chaque âge, en expliquant les risques associés. Il y sera notamment inscrit : "entre 3 et 6 ans, l'usage des écrans doit rester occasionnel, limité à des contenus à qualité éducative et accompagné par un adulte".

© sante.gouv.fr

Puis à chaque page dédiée aux examens médicaux prévus chaque mois avant trois ans, il sera demandé d'indiquer si l'enfant est exposé aux écrans, et si oui à quelle fréquence. Et après trois ans, le médecin devra inscrire s'il y a un écran dans la chambre de l'enfant ou encore s'il en regarde avant le coucher. Des informations essentielles face à l'omniprésence des écrans et aux risques qu'ils peuvent représenter sur le développement, la vue ou encore le sommeil des enfants.

"Il faut faire de la prévention, de la détection précoce", avait d'ailleurs justifié l'ancienne ministre de la Santé lors de l'annonce de cette évolution à France Info, jugeant qu'un usage trop important des écrans peut être à l'origine de "troubles psychiques, d'un mal-être". Dans ce nouveau carnet de santé, les professionnels de santé devront d'ailleurs repérer et notifier d'éventuels troubles psychiques, comme de l'anxiété ou des symptômes dépressifs.