"Jordan Bardella semble très amoureux" : une personnalité politique se réjouit de sa relation avec Maria Carolina

Plusieurs photos officialisant la relation entre Jordan Bardella et la princesse italienne Maria Carolina ont été dévoilées par Paris Match.

Ce jeudi 9 avril, le magazine Paris Match a choisi d'exposer en couverture ce que beaucoup considéraient jusqu'ici comme une rumeur persistante : l'idylle entre Jordan Bardella et la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles. Cette mise en lumière, à un an de l'échéance présidentielle, fait réagir.

Les photos publiées ne laissent que peu de place au doute. On y voit le leader du Rassemblement National et la princesse de 22 ans très complices, se baladant sur les sentiers escarpés des environs d'Ajaccio. Cette escapade vient confirmer les rumeurs nées en janvier 2026, lorsque le duo avait été aperçu quittant ensemble une soirée de prestige au Grand Palais. Ce rapprochement entre l'homme fort de la droite nationale et l'héritière d'une des plus anciennes lignées d'Europe marque un tournant dans la stratégie de communication publique de l'eurodéputé.

Parmi les premières personnalités à réagir, Marion Maréchal a partagé son sentiment au micro de Sud Radio ce jeudi. Désormais à la tête de son propre mouvement, Identités-Libertés, mais désireuse de créer des liens pour 2027, elle a commenté la nouvelle avec une forme de bienveillance. Selon elle, "Jordan Bardella semble très amoureux" et "est une personnalité très exposée". "Je ne vois pas comment une relation amoureuse aurait pu échapper aux clichés des journalistes et aux commentaires publics donc que ce soit officialisé maintenant j'ai envie de dire 'tant mieux pour lui' et d'une certaine manière je lui souhaite le meilleur de ce point de vue là", a-t-elle affirmé.

Jordan Bardella n'est "pas un robot"

Avant d'ajouter : "Je me découvre un nouveau point commun avec Jordan Bardella puisqu'il semble qu'il soit en effet en couple avec une jeune femme d'une ex-famille princière de Calabre", a-t-elle d'abord déclaré. Avant d'ajouter en riant : "Il se trouve que mon mari est également calabrais . Voilà, cela nous fait une raison de plus de travailler ensemble", a-t-elle glissé aussi, comme pour rappeler qu'elle appelle de ses voeux une alliance large de la droite conservatrice et nationaliste.

Au sein du Rassemblement National, on semble vouloir transformer cette attention médiatique en atout de communication. Pour Laurent Jacobelli, porte-parole du parti interrogé sur RMC, cette relation montre une facette essentielle du politicien : "Jordan Bardella est un grand homme politique aujourd'hui, il est probablement avec Marine Le Pen le préféré des Français. Il a une vie personnelle. C'est un homme pas un robot. C'est important parce qu'il a cette sensibilité. Il est comme nous, il comprend les choses comme nous", indique-t-il.