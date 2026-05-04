Normandie. Il aide un animal forestier à nager dans la mer : "On a plus l'habitude de croiser des dauphins !"

Un habitant de Bretteville, dans la Manche, a été témoin d'une situation très particulière en plongeant dans la mer pour aider un "gros animal" à regagner la rive.

Ce dimanche 3 mai, un habitant de Bretteville, dans la Manche, a aidé un animal, qui se trouvait seul au beau milieu de la mer, à regagner la rive. Stéphane Renaux, âgé de 52 ans, est venu en aide à un chevreuil, qui semblait apeuré, en le guidant vers une "plage de galets" puis un bois dans lequel le cervidé a pu se retirer, explique actu. fr.

C'est tout simplement en se rendant à la pêche, dans la matinée, que le quinquagénaire a été l'acteur de cette scène "surréaliste". A 800 mètres de sa position, il aperçut un chevreuil mêlé au brouillard ambiant et à l'eau calme de la mer. Une rencontre extrêmement rare. Selon Stéphane, il est effectivement plus courant de tomber sur d'autres animaux dans les eaux brettevillaises. "On a plus d'habitude de croiser des dauphins ou des phoques." Sauver un animal sauvage en pleine mer de la Manche restera vraisemblablement gravé dans sa tête. "En quarante ans de pêche, c'est la première fois que je vois un chevreuil comme cela", avance-t-il.

Ce n'est cependant pas la première fois qu'une telle surprise se produit dans la région. Le 23 avril, un homme avait également aperçu un chevreuil dans la mer nageant seul en direction du sable de la plage.

A la vue du chevreuil, Stéphane Renaux n'a pas hésité à aller aider l'animal. Le Brettevillais a porté secours au chevreuil en l'espace de 15 minutes d'une manière évitant à l'animal toute frayeur supplémentaire. "Il ne se dirigeait pas du tout dans la bonne direction. Je me suis d'abord demandé s'il fallait l'attraper avec une corde pour le faire monter dans le bateau. Mais comme il était apeuré, je l'ai guidé en le suivant jusqu'à une plage de galets. Finalement, il a pu repartir vers un bois situé un peu plus haut", affirme le quinquagénaire.

L'habitant de Bretteville a d'ailleurs souligné les aptitudes nautiques dont a fait preuve le chevreuil. "Il nageait très bien, j'ai été surpris ! S'il s'était noyé, j'étais prêt à le récupérer voire à sauter dans l'eau. Je suis content que tout se soit bien passé ! "