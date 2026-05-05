Grand Est. Les glaces d'une star américaine seront faites dans une usine de Franche-Comté

Une star américaine lance sa marque de glaces en France, exclusivement élaborées en région Grand Est.

Le paysage français de la crème glacée s'apprête à accueillir une signature internationale de renom. Le célèbre rappeur et entrepreneur américain Snoop Dogg a annoncé le lancement dans l'Hexagone de sa marque Dr. Bombay Ice Cream. Pour cette première expansion hors des frontières américaines, l'artiste a conclu un partenariat stratégique avec le groupe alsacien Erhard, confiant ainsi la fabrication de ses produits à l'expertise industrielle de la région Grand Est, selon l'Est Républicain.

Dès le 12 mai prochain, les consommateurs français pourront découvrir cette gamme en exclusivité dans les rayons surgelés du groupe Carrefour. Bien que les recettes originelles soient nées outre-Atlantique, la production sera intégralement réalisée en Alsace ainsi que dans les ateliers du groupe situés en Franche-Comté. Ce dessert hybride, naviguant entre la texture onctueuse de la crème glacée et la fraîcheur du sorbet, mise sur des ingrédients rigoureusement sélectionnés pour répondre aux standards de qualité européens.

"Produire Dr.Bombay Ice Cream, c'est comme produire un morceau, a réagi Snoop Dogg. Tu mixes les textures comme des beats, tu superposes les saveurs comme des flows… et d'un coup, t'as quelque chose qui vit avec son propre rythme. Ce swirl [tourbilllon, NDLR], c'est pas juste pour le style - c'est toute une vibe. Comme dans le hip-hop ou la mode, l'objectif, au fond, c'est de rassembler les gens. Lancer la marque en France après les États-Unis, c'était une évidence - c'est un pays de culture, de goût et de style", s'est enthousiasmé le rappeur sur ses réseaux.

L'entreprise alsacienne Erhard, spécialisée dans les desserts surgelés, va ainsi collaborer avec la marque de Snoop Dogg, afin d'adapter les quatre recettes de glaces aux gouts des français. "Notre responsable des recettes s'est rendue dans le Grand Est en France pour adapter les recettes aux goûts français", assure Dr. Bombay : Peanut Butter Jelly Time (crème glacée à la cacahuète, sorbet au raisin, sauce au raisin et inclusions de cacahuètes), Salted Caramel Sunday Haze (Crème glacée à la gaufre, sauce au caramel beurre salé et inclusions de biscuits), Long Beach Fruit Party (Sorbet à la mangue, crème glacée à la noix de coco, morceaux d'ananas et sauce mangue avec une pointe de piment), et Strawberry Cream Dream : (Sorbet à la fraise, crème glacée à la vanille, sauce à la fraise et inclusions de biscuits), relaie LSA.

Pour leurs sorties en France, les glaces seront également proposées en restaurant et en fast-food. Ainsi qu'en Belgique avec des pots de 424 ml vendus à 6,49 euros, mais également un format moins copieux de 100 ml qui sera affiché à 3,95 euros.