De nombreuses entreprises françaises utilisent cette solution en cas de fortes chaleurs, elle ne convient pas du tout

Avoir trop chaud au travail n'est vraiment pas agréable. Une grande partie des salariés français estime, selon une étude, que leur entreprise ne met pas en place la bonne solution pour lutter contre la chaleur.

Les épisodes de fortes chaleurs sont de plus en plus précoces et intenses en France. Dans le milieu professionnel, ce n'est pas toujours facile à gérer pour les entreprises et les travailleurs. Comment bien se concentrer quand il fait 35 degrés ? Il n'y a pas de températures légales fixées à partir de laquelle il est autorisé de ne pas travailler. Un nouveau plan de protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur est toutefois entré en application l'été dernier.

Il énumère les différentes mesures que l'employeur doit prendre, en fonction du niveau de vigilance de Météo-France, lors des épisodes de fortes chaleurs. Le décret stipule de limiter l'exposition à la chaleur, de modifier l'aménagement et l'agencement des lieux et postes de travail, d'adapter l'organisation des journées, notamment sur les horaires, d'augmenter la quantité d'eau potable fraiche à disposition et de choisir des équipements appropriés.

Si des solutions sont bien généralement mises en place dans les locaux professionnels pour rendre l'atmosphère plus confortable, 18% des salariés ont assuré ne profiter d'aucun dispositif lors d'un sondage OberA, entreprise française spécialisée dans les solutions de traitement de l'air industriel et du confort thermique, auprès de 3 713 actifs en France réalisé début mai. Ils ne sont même que 11% à estimer que leur entreprise anticipe assez avec de bons équipements et une organisation adaptée. Pour 87%, la réponse de leur employeur est insuffisante. Solutions "bricolage", agissement trop tardif, adaptation laissée aux salariés, quasi-absence d'action... Les raisons d'un tel mécontentement sont nombreuses.

Par ailleurs, une solution mise en place par de nombreuses entreprises est jugée particulièrement inefficace : c'est le ventilateur. 9 Français sur 10 s'accordent sur ce point. 35% d'entre eux estiment même que ce système seul est simplement "symbolique" et passé les 30 degrés, il ne sert à rien. Cet appareil présente, en plus, plusieurs inconvénients. Il peut notamment brasser de l'air chaud : 88% des actifs ont déclaré avoir déjà fait ce constat. Un autre aspect contre-productif est la gêne occasionnée par son bruit ou par les poussières qu'il soulève.

Les salariés préféraient des rafraichisseurs d'air professionnels, de la climatisation ou une meilleure isolation. Ils souhaitent donc des dispositifs qui ne soient pas seulement d'appoint. Pour 11% d'entre eux, la solution est ailleurs : il faut réorganiser les horaires de travail en période de fortes chaleurs. 7% estiment même qu'il faudrait temporairement réduire l'activité.