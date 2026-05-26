Voici les températures du week-end chez vous, pas vraiment de bonne nouvelle pour la plupart des Français

Le week-end sera-t-il plus respirable ? La chaleur ne sera pas encore totalement dissipée samedi, alors que de l'instabilité pourrait arriver.

La chaleur semble sans fin : les températures continuent même de monter. La sortie de l'épisode de fortes températures sera très progressive avec une masse d'air très chaude bien en place jusqu'à, au moins, vendredi. A partir du week-end, la situation pourrait évoluer avec le retour d'un flux plus océanique par le nord-ouest. Selon La Chaine météo, la vague de chaleur prendrait fin entre jeudi et dimanche selon les endroits. Si sur les côtes de la Manche la durée sera la plus courte, la grande majorité du pays devra attendre ce week-end, voire dimanche.

Dans le détail, ce samedi, les températures pourront encore atteindre les 30 degrés. Il est annoncé 35 à Auxerre et Rouen, 34 à Paris, 33 à Nantes, Limoges et Toulouse, 32 à Lille, Montpellier ou encore Strasbourg. La chaleur n'est donc pas finie. Météo-France prévoit toutefois un risque d'orages de Lille à Paris pour l'après-midi, mais cette instabilité reste à confirmer. Ailleurs, des nuages pourraient se développer. Dans l'ouest notamment, les températures nocturnes pourront retomber sous la barre des 20 degrés.

© La Chaine météo

Le véritable changement aura lieu dimanche et pourrait concerner une grande partie du pays. Il faudra toutefois surveiller un risque d'orages. Ils pourraient s'étendre des Pyrénées aux frontières de l'est. Dimanche, seul le sud-est atteindra encore les 30 degrés avec jusqu'à 35 à Montpellier et 31 à Perpignan. Ailleurs, les maximales dépasseront rarement les 27 degrés : il est prévu jusqu'à 27 à Nantes, Bordeaux et Strasbourg, 26 à Paris et Rennes , 24 à Lille et 22 à Brest.

Ces niveaux sont encore au-dessus des normales de saison, mais sont bien plus bas que ceux de milieu de semaine. 5 à 10 degrés seront ainsi perdus. Le temps pourrait être humide sur le quart nord-ouest. Le week-end sera donc marqué par une forte chaleur, mais aussi un risque d'orages.

Ce ne sera donc pas forcément agréable. Cette météo changeante, mais avec un niveau de chaleur plus clément, pourrait se poursuivre début juin. "Le temps sera temporairement perturbé durant cette semaine. Les températures sont en baisse, se positionnant un peu au dessus des normales saisonnières", prévoit Météo-France.