Thélyson Orélien accusé d'avoir eu recours à l'IA : sur ces anciens livres, le détecteur Pangram a aussi tranché

Thélyson Orélien, auteur en lice pour le Prix Goncourt, a été accusé par un compte X d'avoir rédigé son ouvrage avec l'intelligence artificielle. Ce dernier a été analysé par le détecteur Pangram.

Le Prix Goncourt sera attribué le mardi 3 novembre 2026. Plus d'un mois avant, une controverse touche l'un des romans sélectionnés. C'était ça ou mourir de Thélyson Orélien est un ouvrage qui fait partie de la rentrée littéraire de Grasset. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune professeur haïtien qui décide de fuir son village pour rejoindre le Canada. Il part sur les routes avec un sac plastique et un livre de poèmes.

Ce lundi 21 septembre, alors qu'il venait de recevoir le prix du roman Fnac 2026, l'auteur a été accusé par un compte sur X d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour écrire son roman. Le compte "Balance ton Claude", qui comptait à l'origine 92 abonnés, a affirmé que l'ouvrage était "presque intégralement" écrit par l'IA. "Nous avons testé plusieurs passages, à divers endroits du manuscrit, pour presque toujours le même résultat : 100% IA", précise le compte. Pour en arriver à cette conclusion, il a avancé avoir utilisé le logiciel américain de détection Pangram.

Ce logiciel fonctionne sur le principe que l'IA écrit différemment : elle a donc été entrainée sur des dizaines de millions de documents humains authentiques puis il a été demandé à des IA comme Claude ou ChatGPT de rédiger des textes miroirs sur les mêmes sujets. Des chercheurs de l'université de Bruxelles ont testé sa fiabilité en juin dernier. Pangram a bien détecté les textes générés par IA et serait meilleur que ses concurrents, même s'il peut lui arriver de se tromper.

France Inter, qui a soumis plusieurs extraits de C'était ça ou mourirà Pangram, a partagé que le détecteur avait bien affirmé qu'ils étaient entre 95% et 100% issus d'une IA. L'AFP a, pour sa part, avancé avoir passé les extraits choisis par le compte X dans d'autres détecteurs et les résultats sont divergents.

Des précédents avec l'IA pour Thélyson Orélien ?

Le compte a affirmé dans un nouveau tweet, publié le lendemain, avoir testé sur Pangram quatre textes de l'auteur datant d'avant 2022 et ils donnaient tous "0% IA", a contrario de ceux publiés après 2023 qui ont pu être testés. France info a aussi vérifié deux anciens textes de l'auteur : le livre Le temps qui reste, publié en 2015, et un article publié dans le Huffington Post, en 2014, soit avant l'arrivée des IA génératives. Le logiciel les catégorise en 100% "écrit par un humain".

Nous avons soumis les textes d'Orélien publiés avant 2022 (ceux que nous avons pu trouver, quatre textes) à Pangram : tous "0% IA" (voir le tweet cité).



Nous avons aussi soumis à Pangram ses textes publiés après 2023 (ceux que nous avons pu trouver) : les résultats sont ici. https://t.co/r0G9ZXSpp3 pic.twitter.com/C8psR0KlSX — Balance ton Claude (@Pangramed) September 22, 2026

La maison d'édition Grasset s'est élevée contre "tout propos malveillant" adressé à l'écrivain et défend un "homme venu à Paris défendre son travail de création, original, puissant". Elle dénonce "une campagne de haine". "J'ai toujours aimé la création et l'écriture, je ne vois pas pourquoi je ferais appel à une machine", a réagi Thélyson Orélien auprès de Libération, ajoutant être en train de constituer un dossier pour défendre son écriture.

Suite aux multiples réactions, le compte à l'origine de la polémique a appelé à "y aller mollo sur les attaques contre Thélyson Orélien". "S'il nous a paru important de signaler l'arnaque, il nous parait important d'avoir aussi de la compassion et de l'empathie pour lui, voire le soutenir dans cette période difficile qu'il doit vivre. Le mieux serait bien sûr qu'il se remette à écrire !", est-il écrit admettant qu'il existe "une chance non nulle (même si elle est infime) qu'il soit de bonne foi".