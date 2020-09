"Cas contact" Covid : qui est concerné ? Que faire exactement si on le devient ?

Quand est-on vraiment "cas contact" d'une personne malade du Covid-19 ? Le ministère de la Santé a apporté des précisions sur ce que recouvre ce terme et le comportement à adopter le cas échéant.

[Mis à jour le 21 septembre 2020 à 12h36] En tant que parent, vous vous inquiétez certainement pour vos enfants si une personne dans un établissement scolaire est déclarée positive au coronavirus. Les règles ont pourtant été assouplies dans les écoles maternelles et primaires pour les cas contacts. Le ministère de la Santé a fait savoir que, désormais, si un enfant est positif à la maladie, la classe de ce dernier pourra "continuer de se tenir normalement pour les autres élèves, qui ne sont plus considérés comme cas contacts". Les fermetures de classes seront donc moins nombreuses, mais toujours possibles. "Le protocole d'identification des personnes cas contacts, leur isolement éventuel, la fermeture possible de classes, voire d'écoles, sera toutefois appliqué lorsque qu'il y aura au moins trois cas confirmés dans la même classe" venant de différentes familles, poursuit le ministère. Ce système, mis en place le mardi 22 septembre, a été pensé car selon le Haut conseil pour la santé publique (HSCP), "les enfants sont peu à risque de forme grave et peu actifs dans la transmission du SARS-CoV-2".

C'est quoi un cas contact ?

Un "cas contact" est un individu qui a été en relation avec une personne positive au Covid-19 pendant un certain temps. Cela implique que marcher dans la rue près de cas positifs pendant quelques secondes ne fait pas de vous un cas contact. Les gestes barrières et les accessoires hygiéniques de protection comme les masques limitent au maximum la transmission du virus dans ces conditions. La situation de cas contact la plus probable est évidemment lorsque l'un de vos proches, qu'il soit un ami, un membre de votre famille ou encore un collègue, est testé positif. Vous avez plus de "chances" de le devenir si vous vivez avec une personne atteinte du Covid-19.

Autre paramètre primordial : les espaces confinés autre que votre domicile dans lesquels vous vous rendez. Les magasins, les entreprises, les restaurants, ou les voitures par exemple, appartiennent à cette catégorie. Si vous étiez en compagnie d'un individu malade pendant une durée d'au moins quinze minutes, dans un lieu fermé, il est probable que vous soyez devenu un cas contact. Cela peut être évité évidemment avec le respect des gestes barrières, le port du masque et idéalement de la visière en plus, même si cette dernière ne se substitue pas au masque. Si vous êtes un élève, un parent ou un professeur, vous pensez certainement à l'école. Dans cet espace confiné, il faut faire très attention pour ne pas devenir un cas contact. Une nouvelle fois, le masque est une bonne protection. Si vous êtes devenu un cas contact, il est fortement recommandé de se faire dépister, et de vous isoler durant sept jours (lire ici).

Que faire si l'on est un cas contact ?

Si vous avez été en contact avec une personne positive au Sars-CoV-2, certaines consignes à suivre sont fortement recommandées. Il en va de votre sécurité, mais aussi de celle des autres. La première chose à faire est de s'isoler, même si vous n'avez pas de symptômes. Les études scientifiques ont démontré qu'une personne pouvait être contagieuse près de 48 heures avant que des signes ne se manifestent. Il est également possible que vous soyez atteint par le coronavirus en étant asymptomatique.

La deuxième étape, c'est évidemment de faire un test de dépistage. Ce dernier est réalisé par le biais d'un prélèvement nasal, et est remboursé à 100% par l'Assurance Maladie (AM). L'ordonnance n'est pas non plus obligatoire pour se faire tester. L'AM prévient directement les laboratoires pouvant effectuer le test. Vous n'aurez plus qu'à présenter un papier d'identité qui permettra aux membres du laboratoire de retrouver votre nom parmi une liste de cas contacts.

© Ministère de la Santé

Quand est-ce que le test doit être réalisé ?

À quel moment doit-il être fait ? Cela varie. Si vous vivez avec une personne positive au Covid-19, le test doit être fait dès que possible. En revanche, si vous avez fait la rencontre d'un individu malade, mais que vous ne vivez pas au même domicile que lui, il est nécessaire d'attendre sept jours après avoir été en contact avec lui pour se faire dépister. Cette période n'est anodine. Si le test de dépistage est effectué trop tôt, il est possible que vous soyez négatif alors que vous devenez positif par la suite. Autre cas qui peut se produire, l'arrivée de symptômes durant cette période de sept jours. Si vous voyez que des signes se manifestent pendant votre isolement, allez vous faire dépister immédiatement. Dans l'attente des résultats, il faut rester isolé.

Les étapes à suivre si vous êtes positif ou négatif

Une fois que vos résultats sont arrivés, deux options " s'offrent " à vous. Si le résultat du test de dépistage est positif, vous devez vous mettre en quarantaine jusqu'à votre guérison. Le site officiel de l'administration public affirme que l'Assurance Maladie vous contactera pour connaitre les personnes que vous avez rencontré récemment. L'AM vous expliquera également les démarches à suivre en cas de besoin, et pourra vous délivrer un arrêt de travail qui couvrira la période d'isolement. Si le résultat est négatif, d'autres conditions doivent être suivies. " Si vous vivez sous le même toit que la personne malade : refaire un test 7 jours après la guérison du malade. S'il est à nouveau négatif et que vous ne présentez aucun signe de la maladie, vous restez isolé encore 7 jours " précise le site du gouvernement. Ce dernier précise que vous n'êtes probablement pas contaminé si vous ne vivez pas avec la personne malade du coronavirus. Cependant, si des symptômes apparaissent, il est nécessaire de contacter votre médecin traitant. Il sera le plus à même de vous donner des consignes.