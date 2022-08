Crise de l'énergie : risque de pénurie de gaz ? Un Conseil de défense dédié

ENERGIE. Alors que la crise énergétique fait craindre des pénuries de gaz ou d'électricité cet hiver, les livraisons de gaz russe sont encore réduites ce 30 août. Emmanuel Macron présidera un conseil de défense dédié à l'énergie le 2 septembre.

[Mis à jour le 30 août 2022 à 10h44] A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Alors que la crise de l'énergie s'abat depuis plusieurs mois en Europe et en France, l'hiver s'annonce difficile avec des risques de difficultés d'approvisionnement voire de pénurie de gaz et d'électricité. En réponse, Emmanuel Macron a convoqué ses ministres pour un Conseil de défense dédié à l'énergie prévu ce vendredi 2 septembre 2022. La Première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, ou encore la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher sont conviés dresser la politique énergétique et réfléchir aux solutions sur l'approvisionnement des énergies aux côtés du président de la République pour. La tenue d'une réunion gouvernementale traduit l'urgence de la situation et peut-être le pessimisme de l'Etat.

Une première solution a été pensée et exposée par le gouvernement : la sobriété énergétique. Elisabeth Borne s'est longuement exprimée sur le sujet le 29 août devant le Medef en appelant les entreprises à réduire d'au moins 10% leur consommation d'énergie. L'appel à la sobriété énergétique s'étend certes aux acteurs économiques mai aussi aux citoyens a souligné la Première ministre qui a invité chacun à agir à hauteur de ses moyens et revoir à la baisse les dépenses énergétiques. Le ton de la locataire de Matignon était lui aussi impératif puisque qu'Elisabeth Borne a posé l'ultimatum des "économies choisies" ou des "coupures subies". Pire, elle a fait miroiter un possible rationnement du gaz ou de l'électricité et dans le pire des scénarios de délestage : soit des coupures brutales et inattendues du jour au lendemain.

Sans gaz russe risque-t-on la pénurie ?

Le gaz est devenu, depuis le début de la guerre en Ukraine, une source d'énergie convoitée mais surtout disponible en moins grande quantité. La faute à la Russie qui, en réponse aux sanctions économiques occidentales prises contre elle, a drastiquement réduit les livraisons de gaz vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1. Une décision qui fait craindre un manque d'approvisionnement de gaz en Europe. En France aussi le risque de pénurie est redouté mais le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s'est voulu rassurant le 30 août sur Franceinfo : "Nous aurons atteint notre objectif de remplir à 100% nos stocks de gaz d'ici à la fin de l'été" nuançant toutefois "ça ne signifie pas qu'on en aura suffisamment". La veille, la directrice générale adjointe d'Engie, Claire Waysand, cherchait aussi a calmé les inquiétudes devant le Medef : "Nous avons les volumes [de gaz, NDLR] qui nous sont nécessaires à climat moyen". Les vrais risques d'approvisionnement porte uniquement sur des journées qui pourraient être particulièrement froides et entrainer "des heures ou des jours de tension", a ajouté la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.

Les livraisons de Gazprom encore ralenties et interrompues

Si la France "dépend peu" du gaz russe comme l'assurait Emmanuel Macron le 26 août il n'en reste pas moins que l'approvisionnement en gaz est impacté par l'arrêt des livraisons. Ce 30 août, l'énergéticien Engie a d'ailleurs annoncé une nouvelle réduction des livraisons de gaz par le géant russe Gazprom en raison d'"un désaccord entre les parties sur l'application de contrats". Un débit donc réduit qui va être entièrement interrompu du 31 août au 2 septembre pour "maintenance" et "il est très difficile de savoir ce qui va se passer après, ça relève de la fiction", a estimé Claire Waysand au sujet des reprises des livraisons.

Depuis cet été, seulement 1,5 TWh par mois ont été livrés par Gazprom selon Engie qui indiquait en juillet que la part de gaz russe dans ses stocks est de l'ordre de 4%. Engie assure aussi avoir mis en place des mesures de secours pour pouvoir poursuivre les livraisons de gaz à ses clients même en cas d'arrêt des livraisons de gaz russe.