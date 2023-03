Manifestations du 7 mars : plus de 300 rassemblements, les mobilisations en direct

MANIFESTATIONS 7 MARS. Plus de 260 manifestations sont attendues en France ce mardi 7 mars et les syndicats espèrent voir plus de 2 millions de personnes venir battre le pavé pour s'opposer à la réforme des retraites.

L'essentiel Pour accompagner la grève, les manifestations du 7 mars vont prendre le départ toute au long de la journée et partout en France, à partir de 10 heures.

Les syndicats espèrent voir du monde dans les rues dans les plus de 260 manifestations prévues, et "320 points de rassemblements" comptés par Laurent Berger. Le secrétaire général de Force ouvrière Frédéric Souillot, invité de RTL, vise les "2 millions de personnes dans la rue".

Entre 1,1 et 1,4 million de manifestants sont attendus en France selon les estimations des renseignements auprès de franceinfo, dont 60 000 à 90 000 à Paris.

Retrouvez les parcours et le détail des manifestations ainsi que les dernières informations sur la grève du 7 mars sur Linternaute.

En direct