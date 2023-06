Certains en boivent tous les jours : cette boisson a des bienfaits insoupçonnés pour votre peau et vos cheveux

Très consommé par les Français, le café a des propriétés peu connues du grand public. Mais il ne suffit pas d'en boire pour cela fasse effet, il faudra aussi s'en servir autrement.

Un au réveil, un à la pause, un après les repas… Le café est l'une des boissons les plus consommées par les Français. En moyenne, entre un et trois cafés sont bus quotidiennement par les consommateurs. Chaque jour, des litres coulent dans les tasses : environ 500 sont remplies tous les ans par chaque Français à en croire une étude de Statista.

Cependant, les alertes des professionnels sur une surconsommation du café sont nombreuses. Cela n'est en effet pas sans conséquences sur la tension notamment, laquelle peut vite s'accélérer, avec des risques de long terme à la clé, comme le rappelle bien l'EFSA, autorité européenne de santé. Si des garde-fous sont placés autour de ce produit très apprécié, une utilisation différente peut entraîner des bienfaits méconnus sur le corps.

Adieu les cernes, les rides et la cellulite ?

Le café est notamment utilisé par des consommateurs comme un moyen de rester éveillé lors d'un coup de fatigue. Si cela permet de reprendre un peu d'énergie, il n'en reste pas moins que les cernes se creusent. Sauf quand... le café n'est pas bu mais appliqué comme un gommage autour des yeux ! La formule : un peu de marc de café, une cuillère à café de yaourt et quelques gouttes de citron. Une préparation à mettre au frais quelques heures au frigo avant de l'appliquer. Le froid est d'ailleurs essentiel. "La caféine a tendance à dilater les vaisseaux sanguins. Mais la caféine, mêlée au froid, peut altérer ce phénomène et réduire le gonflement ", explique Elizabeth Tanzi, professeure au George Washington University Center, au magazine Allure.

C'est aussi avec un gommage à base de café qu'il est possible de limiter l'apparition des rides. Un mélange de fond de café avec de l'huile d'olive, du sucre et du yaourt permet de concevoir un gommage qui, appliqué sur le visage avec des mouvements circulaires, permet de régénérer la peau et limiter l'évolution du temps. Un bénéfice lié à l'importante d'ose d'antioxydants naturels présents dans le café.

Mais sachez que si l'effet a été constaté, même par les professionnels de la beauté, il faut modérer les bénéfices. "Cela peut être utile, mais ne vous attendez pas à des miracles ", ajoute d'ailleurs Elizabeth Tanzi.

Et ce n'est pas tout ! Le café s'attaque aussi à la cellulite, comme l'assurent des professionnels du bien-être comme Linéance. Un mélange de marc de café, d'huile et de bicarbonate de sodium présenterait des propriétés permettant de rendre la peau plus lisse et douce. L'effet n'est pas immédiat et difficilement vérifiables à 100%, mais en multipliant l'opération au fil des jours, les premiers résultats pourraient apparaître dès le premier mois.

Le café peut également s'appliquer dans les cheveux. Mais pas n'importe lesquels. Son utilisation peut être très utile contre les cheveux secs et cassants. Créer un baume à partir du marc, combiné à de l'huile d'amende douce et d'avocat offre brillance et hydratation et est aussi une solution face aux démangeaisons du cuir chevelu.