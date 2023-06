On a demandé des poèmes pour la fête des mères à ChatGPT et le résultat est impressionnant

Un poème qui vient du coeur pour la fête des mères ? Ça marche à tous les coups. Mais un poème rédigé par une intelligence artificielle, ça donne quoi ? Force (ou tristesse) est de constater que c'est bluffant.

Comment résister à un joli poème imaginé par ses enfants ? Les mamans sont nombreuses à trouver cette attention touchante et c'est probablement l'un des plus beaux cadeaux de la fête des mères. Mais notre époque est pleine de surprises et de nouvelles possibilités. Parmi celles-ci, il y a celle de demander à une intelligence artificielle de composer un poème inédit pour sa maman. Cela paraissait fou il y a encore quelques mois, c'est désormais chose aisée, y compris pour les plus jeunes à partir du moment où l'on sait se servir a minima d'internet.

Alors que vaut ChatGTP en matière de poèmes pour maman ? Nous avons demandé à l'intelligence artificielle d'écrire quelques vers pour la fête des mères, et il faut dire que c'est très impressionnant. Le bot est même capable de produire des poèmes pour la fête des mères en alexandrins en quelques secondes. Ça vous touche, ça vous émeut ? A vous de juger et de partager avec vos proches.

Premier poème pour la fête des mères :

"Chère maman, douce étoile, Ton amour brille sans voile.

En ce jour de fête des mères, Je te célèbre, ma lumière éphémère.

Maman, toi qui es si belle, Ton amour en moi étincelle.

En ce jour de fête sacrée, Je te dis merci, ma douce fée.

Maman, tu es ma confidente, Toujours présente, si bienveillante.

En ce jour de fête et de bonheur, Je t'offre mille fleurs de douceur."

Quelques poèmes de ChatGPT avec des rimes

Un poème de ChatGPT en alexandrins :

Remarquons que les poèmes proposés en alexandrins sont très perfectibles : ils ne respectent pas toujours les douze syllabes et les les deux hémistiches : l'intelligence artificielle n'a manifestement pas une connaissance suffisamment poussée de la manière dont les syllabes se prononcent ou non pleinement, et comment les liaisons s'effectuent en langue française.

Ô mère tendre et douce, étoile de ma vie,

Ton amour infini, telle une symphonie,

Éclaire mes jours sombres, guide mes pas fragiles,

Dans tes bras réconfortants, je trouve l'indicible.

Maman, ton cœur est un trésor inépuisable,

À travers les épreuves, tu es inébranlable.

Ta bienveillance enveloppe mon existence,

Et tes bras chaleureux offrent une douce cadence.

Maman, ton amour éclaire mes jours obscurs,

Ta voix suave adoucit tous mes cœurs impurs.

Dans tes bras réconfortants, je trouve le repos,

Et ton sourire bienveillant chasse tous mes maux.

Un poème de ChatGPT en acrostiche :

Pour cette figure plus acrobatique, ce n'est pas encore tout à fait gagné non plus, mais l'intelligence artificielle a tout de même compris l'idée et a tenté de livrer une réponse :

Bouquets de fleurs délicates, un cadeau choisi avec soin,

Ode à ta douceur, à ton amour divin,

Nourricière de nos vies, tu es un trésor sans fin,

Nul ne peut égaler ton rôle sacré, ton destin.

En toi, nous trouvons réconfort et soutien,

Femme admirable, source de bonheur serein,

Être mère est ta plus belle mission,

Tendresse infinie, tu en es l'incarnation,

Et en ce jour spécial, nous te disons "merci" sans fin,

Maman chérie, joyeuse fête, tu es notre jardin.