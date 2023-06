Les gens "de gauche" sont-ils plus généreux ? La réponse de cette étude ne plaira pas à tout le monde

Les réponses de 46 000 personnes dans 68 pays montrent que la tendance à être altruiste change avec l'idéologie à laquelle on s'identifie.

Les gens de gauche ont-ils le monopole du coeur ? Autrement dit, le fait d'être généreux est-il lié d'une manière ou d'une autre à l'orientation politique ? Des chercheurs du IMT School for Advanced Studies Lucca, de l'Université Ca' Foscari de Venise et de l'Université de Milan Bicocca, se sont penchés sur la générosité des citoyens en fonction de leur positionnement sur l'échiquier politique, tout en analysant les différents types de générosité.

Pour cette étude, publiée dans la PNAS, la revue officielle de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, Veronica Pizziol et ses collègues ont analysé les données recueillies sur plus de 46 000 participants dans 68 pays, entre avril et mai 2020. Il s'agissait de déterminer si et comment l'idéologie politique était associée à la générosité.

Des générosités différentes qu'on soit de gauche ou de droite

Pour mesurer l'idéologie politique, les participants ont d'abord dû identifier leur orientation politique sur une échelle de 0 (très à gauche) à 10 (très à droite). Pour mesurer la générosité, les chercheurs ont ensuite utilisé les décisions de don des participants, avec la possibilité d'aider une association caritative. Les participants à l'étude ont été invités à déclarer quel pourcentage d'une somme d'argent ils choisissaient de garder pour eux, et combien ils donnaient à une organisation caritative nationale ou internationale œuvrant pour protéger les gens contre le COVID-19.

Les conclusions ont évidemment de quoi raviver les oppositions. "En analysant les réponses, nous avons constaté que les personnes plus à gauche sont plus susceptibles de faire un don en général et également plus susceptibles d'être généreuses à l'échelle internationale. Plus de personnes de droite sont quant à elles plus susceptibles de faire un don à l'échelle nationale", explique Veronica Pizziol, doctorante en économie à l'école IMT et première auteure de l'article, qui ajoute : "Ces résultats sont très cohérents et ont été vérifiés pour exclure d'autres facteurs qui auraient pu influencer les réponses".

"Puisque l'enquête a été réalisée pendant la pandémie de COVID-19, les personnes de droite auraient pu se montrer moins généreuses envers les organisations caritatives COVID-19 simplement parce qu'elles étaient moins à même de croire que le COVID-19 était une grande menace. Mais ce ne fut pas le cas".

En résumé, l'étude montre que dans le monde entier, les personnes de gauche sont plus enclines à être altruistes, en général et envers la communauté internationale. Mais les personnes conservatrices et de droite sont aussi généreuses. Elles ont en revanche tendance à être davantage investies envers leur pays. Cela pourrait ressembler à la confirmation d'un préjugé, c'est en réalité une tendance observée dans le monde entier.