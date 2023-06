Voici combien de temps un pirate met pour trouver votre mot de passe, c'est plus rapide que vous l'imaginez

Un rapport, relayé par France Num, démontre que les hackers mettent de moins en moins de temps pour pirater un mot de passe.

Connaissez-vous le mot de passe le plus répandu en France ? Il s'agit de "123456" selon Nordpass. Un nombre important de comptes personnels et professionnels sont donc largement mal protégés.

Le rapport démontre que les hackers mettent de moins en moins de temps pour pirater un mot de passe. Le résultat est sans appel, en dessous de 10 caractères, un mot de passe résiste au maximum six heures à une attaque.

Mais c'est surtout la complexification de votre code qui augmentera sa durée de vie. Ainsi avec 18 caractères mélangés composés de nombres, lettres en minuscules et en majuscules plus des symboles, 26 trillions d'années seront nécessaires pour le décrypter.

Cela peut sembler beaucoup et compliqué à retenir, mais il existe des solutions pour vous simplifier la vie. Les gestionnaires de mot de passe répondent à ce besoin. Cela se traduit concrètement par un logiciel qui gère tout vos mots de passe dans un portefeuille numérique accessible par un mot de passe unique à retenir.

Les hackers sont de plus en plus rapides

Le travail de Hive Systems prouve la rapidité croissante du piratage car selon France Num : "En 2020, un mot de passe de 8 caractères avec des lettres majuscules, minuscules, des symboles et des chiffres pouvait être trouvé en 8 heures. En 2023, il ne faut plus que 5 minutes pour y parvenir."

Par ailleurs, l'infographie ne concerne que "les mots de passe utilisés sur une seule plateforme, qui n'ont jamais été forcés et qui ne sont pas composés de mots simples" selon Blog du modérateur. Donc même si vous avez opté pour un mot de passe le plus robuste possible, il sera instantanément déchiffré par un hacker si vous l'utilisez pour plusieurs comptes…