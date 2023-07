Ce fabricant va mettre de la farine de grillons dans vos aliments - la liste est déjà connue

La commission européenne a autorisé la mise sur le marché de la poudre de grillons comme aliment. Pains, pizzas, biscuits... Cette sorte de farine peut déjà être glissée comme ingrédient dans de nombreux produits, sous réserve de l'indiquer clairement.

A défaut de croquer directement des insectes, une habitude culinaire qui peine à séduire les Français, trouverez-vous prochainement dans vos assiettes des pizzas, pâtes ou biscuits contenant de la farine de grillons ? Oui, si l'on se fie aux derniers arbitrages de la commission européenne qui a autorisé la mise sur le marché de ces farines produites à base d'insectes... Ou plutôt de grillons domestiques puisque l'autorisation européenne, publiée en janvier 2023, concerne cette seule sorte d'insectes.

La demande provient d'une entreprise vietnamienne, Cricket One. Celle-ci a obtenu ce droit à la commercialisation pour une durée de 5 ans. Mais, contrairement à de nombreuses publications fantaisistes qui ont circulé sur le web ces dernières semaines, plusieurs conditions ont été glissées par Bruxelles.

La présence de cette farine de grillons devra ainsi bien être indiquée sur l'étiquette. Une mention obligatoire est même indiquée dans le document de la commission européenne. Les produits devront ainsi afficher dans la liste des ingrédients apposés sur l'emballage la mention suivante : "poudre d'Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés".

La liste des produits concernés par cette autorisation européenne a été publiée... et elle est longue si l'on se fie à la quantité de produits alimentaires qui pourront contenir cette poudre de grillons. Voici la liste officielle publiée par la commission européenne :

Pains et petits pains multicéréales; biscuits secs et gressins,

Barres de céréales,

Prémélanges (secs) pour produits cuits au four,

Biscuits,

Produits (secs) à base de pâtes,

Produits (secs) à base de pâtes farcies,

Sauces,

Produits transformés à base de pommes de terre,

Plats à base de légumineuses et de légumes,

Pizzas,

Produits à base de pâtes,

Lactosérum en poudre,

Substituts de viande,

Soupes et concentrés ou poudres de soupes,

En-cas à base de farine de maïs,

Boissons de type bière,

Confiseries au chocolat,

Fruits à coque et oléagineux,

En-cas autres que les pommes de terre frites,

Préparations de viande

Des doses particulièrement réglementées

L'autorisation comprend également d'autres obligations dont la mention "indiquant que cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques chez les consommateurs souffrant d'allergies connues aux crustacés, aux mollusques et aux produits qui en sont issus, ainsi qu'aux acariens." Cette mise sur le marché n'est qu'une première étape et les doses de farines de grillons sont ainsi réglementées.

Par exemple, l'entreprise ne devra pas mettre plus de 3 grammes de farine de grillons pour 100 grammes de barres de céréales et 2 grammes dans ses pains. Cette première étape, symbolique, marque toutefois une évolution importante alors que le marché des insectes comestibles, un aliment très riche en proteines, est considéré comme une des solutions d'alimentation du 21e siècle. Ainsi, un litre d'eau suffit pour produire un kilo de grillons là où il en faut plus de 4000 pour obtenir un kilo de poulet selon le FAO, le fonds pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies...