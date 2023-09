La météo maussade des derniers jours annonce-t-elle une saison d'automne pluvieuse et froide ? Les premières prévisions longues ont été établies avec quelques éléments clés sur la Toussaint.

Alors que la fin de l'été se fait sentir, avec des températures en baisse et de la grisaille sur une large partie de la France en fin de semaine, les premières prévisions des météorologues français concernant l'automne ont été livrées et certaines sont formelles.

L'automne est traditionnellement marqué par une chute des températures après l'été et une pluviométrie plus importante, le tout accompagné par une luminosité déclinante. Cela est déjà palpable notamment avec le front froid qui balaye la France depuis jeudi avec de fortes pluies, s'accompagnant d'une baisse de 8 à 10°C des températures par rapport aux jours précédents. La journée la plus fraîche est précisément celle du passage à l'automne, ce samedi, avec 2,3°C sous la norme indique La Chaîne Météo.

De quoi prévoir de l'humidité et du froid pour la suite ? Les perspectives sont en réalité un peu meilleures pour la fin septembre. La semaine du 25 septembre au 1er octobre, les températures devraient nettement remonter, pour arriver 4 à 5°C au-dessus des moyennes. Celles-ci seront comprises entre 20 et 25°C du nord au sud, voire plus par endroits.

Pour les trois derniers mois de l'année les analyses sont prudentes et les météorologues rappellent que les modèles "peuvent présenter des scénarios parfois assez différents". Mais selon les prévisions saisonnières de Météo Consult, le mois d'octobre pourrait être assez doux, car placé sous le signe d'un puissant anticyclone. Il devrait nous apporter un temps sec sur une grande partie de la France, et des températures légèrement supérieures à la normale. Petit bémol pour les habitants du Languedoc-Roussillon et de PACA, les épisodes méditerranéens pourraient être intenses et tardifs cette année, avec pour conséquence de fortes pluies.

Des températures légèrement supérieures à la normale, allant de +0,5 à +1°C, sont donc annoncées pour octobre, avec de belles journées automnales, en dehors des Pyrénées et du pourtour méditerranéen, exposés à des précipitations plus soutenues. Selon Météo-Consult, cette tendance "est vue de façon assez unanime par les modèles numériques saisonniers".

En clair, cet automne 2023 s'annonce plutôt agréable. Et le mois de novembre ne devrait pas déroger à la règle. Si des perturbations sont encore possibles, des températures particulièrement clémentes pour la saison peuvent être espérées pour fin octobre et début novembre, avec un mercure supérieur aux normales de l'ordre d'un degré en moyenne. Météo France a confirmé ce pronostic en estimant à 70% la probabilité de voir le mercure grimper plus haut que les normales de saison. Un indice assez fiable qui devrait déjà en inciter plus d'un à anticiper un grand pont pour Halloween ou la Toussaint, le 1er novembre férié tombant un mercredi.

Vous vous demandez enfin ce que donnera la fin d'année ? Sortez vos K-Ways ! Si les premières modélisations annoncent un début d'hiver plutôt doux, surtout dans le sud de la France, le temps sera davantage perturbé selon Météo-Consult qui voit tout de même ces prévisions comme de bonnes nouvelles pour les nappes phréatiques et l'enneigement en montagne, moins sans doute pour nos promenades digestives à Noël.