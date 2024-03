Un nouveau timbre arrive, Marianne évincée par une parfaite inconnue !

Un nouveau timbre sera proposé à la vente à partir de ce lundi 11 mars. Une autre figure féminine y remplace la Marianne.

Fin novembre 2023, un nouveau timbre avec Marianne avait été présenté. Surnommée la "Marianne de l'Avenir", cette version était censée faire écho aux engagements de la France pour la transition écologique. Ceci étant, à partir de ce lundi 11 mars, Marianne va avoir de la concurrence. Un timbre inédit, à l'effigie d'une autre grande figure féminine, fait son arrivée. Il sera proposé au prix de 1,29 euro en lettre verte.

Le vendredi 8 mars, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, un timbre célébrant le bicentenaire de la naissance de Julie-Victoire Daubié a été dévoilé par la Poste et sera ainsi mis en vente dès la semaine prochaine. Qui est cette figure historique pionnière de l'émancipation des femmes ? Peu connue du grand public, elle a pourtant eu un rôle majeur. Julie-Victoire Daubié est, en effet, la première femme à avoir décroché le baccalauréat en France. C'était en 1861 alors que le diplôme avait vu le jour 50 ans plus tôt, en 1808.

Benjamine d'une famille de huit enfants dans les Vosges, Julie-Victoire Daubié était très douée pour les études. Elle a obtenu son brevet de capacité en 1844, qui lui a permis de devenir préceptrice et d'enseigner à Paris, mais aussi à Docelles et Fribourg. En 1859, elle a rédigé un mémoire sur "la femme pauvre par une femme pauvre", étudiant les injustices subies par les femmes en milieu populaire. Cet écrit lui a fait remporter le premier prix du concours de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon.

Après plusieurs refus, Julie-Victoire Daubié a fini par réussir à s'inscrire, à 37 ans, aux épreuves du baccalauréat. Elle a toutefois passé l'examen dans une salle séparée de celle des hommes. Elle est ainsi devenue, le 17 août 1861, la première femme à décrocher ce diplôme. Elle ne s'est pas arrêtée là puisque dix ans plus tard, elle a continué à montrer la voie en tant que première titulaire d'une licence de Lettres, alors que ces cours étaient longtemps interdits aux femmes. La Vosgienne a poursuivi sa lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes en fondant une association pour le droit de vote des femmes. Un droit qui n'a été accordé que 70 ans plus tard, en 1944. Elle s'est finalement éteinte en 1874 à seulement 50 ans, emportée par la tuberculose.