Cette habitude très répandue en France disparait et personne ne s'en rend compte

Boire un café après le repas, lire avant de dormir... Les habitudes rythment notre quotidien, mais elles ne durent pas éternellement. L'une d'entre elles est d'ailleurs en train de discrètement disparaitre.

Prendre un petit café après le repas, regarder un film ou une série le soir, lire juste avant de dormir... Ces activités peuvent faire partie des habitudes de tout un chacun. Certaines se perpétuent et d'autres se perdent progressivement. Depuis l'apparition du Covid-19, la vie des Français a changé et ils ont pris de nouvelles habitudes comme le télétravail ou le lavage de mains plus systématique.

L'obligation du port du masque a aussi eu une influence sur la consommation des Français. Une friandise en particulier en a pâti. Elle voit ses ventes s'effondrer depuis 2020. Les achats ont plongé d'au moins 20% cette année-là, selon Le Figaro, alors que la France était le deuxième pays consommateur d'un tel produit. Principalement mâché hors du domicile, ce produit a en effet été plombé par la limitation des sorties.

Il s'agit évidemment du chewing-gum. Très appréciée pour la bonne haleine qu'elle procure et pour son effet anti-stress, la pâte à mâcher n'a pas connu de rebond depuis l'arrivée de la pandémie en France et donc depuis quatre ans. Il faut dire que les Français tentent aussi de réduire leur consommation de sucre. Certains y ont peut être vu une manière de limiter l'abandon de déchets puisque les chewing-gums finissaient souvent, une fois le goût entièrement dissipé, par terre. Ils mettent pourtant en moyenne cinq ans pour disparaitre.

Le groupe Mondelez, qui compte parmi ses marques Hollywood Gum et Stimorol, a estimé qu'il y avait davantage de "préoccupations autour du bien manger et de la naturalité". Il a aussi constaté des changements sur le "parcours d'achat des consommateurs en magasin". Pour ce dernier facteur, l'entreprise explique que les chewing-gums ont toujours été placés près des caisses pour attirer l'œil lors de l'attente et compenser l'agacement qui est propice à l'achat d'impulsion. Aujourd'hui, l'expansion des caisses automatiques et les courses en ligne limitent ce phénomène. Ce n'est aussi plus une mode chez les jeunes.

Les enseignes vendant des chewing-gums en ont bien pris conscience et ont déjà réagi en conséquence. La filiale française du groupe américain Mars Wrigley (Freedent) a notamment supprimé des emplois en 2021, assurant que "les tablettes de chewing-gums sont littéralement en train de disparaître du marché européen". L'avenir du chewing-gum serait peut-être dans une version plus naturel, moins modifiée. Selon l'Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire, il est possible de "consommer jusqu'à 5 chewing-gums sans sucre par jour", comme l'a assuré la Pr Élodie Terrer, chirurgienne-dentiste et chercheure en microbiologie à Madame Figaro.