Faut-il mieux acheter l'eau pétillante en bouteille ou la faire chez soi ? 60 Millions de consommateurs est formel

Les bouteilles en plastique sont de moins en moins populaires auprès des consommateurs. Les amateurs d'eau pétillante se tournent alors vers les gazéificateurs. Est-ce vraiment une bonne solution ?

L'eau en bouteille a de moins en moins de succès. Cette impopularité est notamment due aux particules de plastique : une récente étude publiée dans la revue scientifique Proceedings of National Academy of Sciences en janvier 2024 a fait état de 240 000 particules de plastique par litre, contenue en moyenne dans une bouteille d'eau. Ce désintérêt pour l'achat de bouteilles en supermarché a été accentué par le scandale des eaux Nestlé contaminée. De nombreuses personnes préfèrent ainsi, aujourd'hui, se tourner vers l'eau du robinet.

Mais quid des amateurs d'eau pétillante ? Ces derniers sont obligés d'investir dans des gazéificateurs qui permettent de dissoudre du dioxyde de carbone alimentaire dans de l'eau pour créer des bulles. Plus on émet de pression, plus l'eau est pétillante. 60 Millions de consommateurs s'est penché sur le sujet en testant sept machines pour examiner s'il s'agissait d'une bonne alternative à l'eau en bouteille.

Hervé Cabibbo, rédacteur en chef adjoint du magazine, interrogé par France Info, a assuré que le résultat était "tout à fait satisfaisant" en termes de goût, à condition de disposer d'une eau du robinet de qualité. Cela peut, en effet, varier selon les régions. Il souligne notamment l'avantage de pouvoir choisir le niveau de bulles selon les préférences de chacun. Cette méthode s'avère ainsi plus pratique que d'acheter à chaque fois des packs d'eau gazeuse. Il y a également une portée écologique : le leader des gazéificateurs, SodaStream, affirme sur son site que ses solutions permettraient d'économiser "en un mois, environ 28 bouteilles jetables". La marque a assuré que "d'ici 2025, SodaStream permettra d'éliminer 67 milliards de bouteilles plastiques à usage unique de notre planète".

Par ailleurs, ce système serait aussi plus économique. Selon 60 millions de consommateurs, cela revient à "0,22 euro au mieux le litre d'eau gazeuse", soit trois à quatre fois moins cher qu'en supermarché pour des marques comme Perrier ou Badoit. Evidemment, il faut prendre en compte le coût de la machine (entre 60 et 120 euros) et du renouvellement des contenants.

Il est toutefois nécessaire de prendre certaines précautions. Les fabricants précisent parfois dans la notice que l'eau produite doit être consommée sous deux jours. Il faut aussi penser à changer les contenants selon les indications. "En clair, il faut en racheter de nouvelles, tous les deux ans, car avec le temps, les bouteilles en PET (polytéréphtalate d'éthylène) se détériorent", a indiqué Hervé Cabibbo. Selon lui, le meilleur système reste celui avec les bouteilles en verre, qui sont encore plus écologiques.