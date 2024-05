Cette région réclame des journées de 26 heures

Si les journées durent toujours 24 heures, le temps manque souvent. C'est pourquoi cette région a demandé à la Commission européenne de gagner deux heures supplémentaires.

Les journées de 24 heures sont parfois trop courtes pour avoir le temps de faire tout son planning. Certains rêveraient d'avoir des journées plus longues pour multiplier les activités. C'est le souhait que vient de faire une des régions d'un pays européen. Elle a fait une demande à la Commission européenne d'établir un nouveau fuseau horaire avec des journées de deux heures supplémentaires, soit 26 heures.

Le but est simple : donner aux habitants plus de temps. Cette prolongation se justifierait par un "sentiment particulier de paix et de tranquillité qui permet une conception différente du temps". Cela permettrait aux locaux de profiter "des activités telles que la pêche, la chasse, l'apprentissage de nouvelles langues ou simplement être avec leurs proches", a souligné Wenche Pedersen, maire de la ville de Vadso, en Norvège, qui a formulé cette drôle de demande, selon Politico.

Elle aimerait partager le mode de vie de sa région : "Nous ne courons pas après les bus ou après les trains et nous ne devons pas prendre beaucoup de temps pour nous rendre au travail. Nous sommes très satisfaits de vivre dans une partie de la Norvège où nous avons plus de temps pour être avec nos amis, avec notre famille et ensemble", a-t-elle expliqué. Elle souhaite ainsi attirer de nouveaux arrivants car la ville est assez isolée et se trouve près de la frontière russe. Mais est-ce possible concrètement ? La mise en place du projet est pour le moment peu aboutie. "L'horloge passera de 12 à 13… et nous devons voir comment cela se passera", a simplement expliqué l'élue. "Je ne pense pas qu'ils diront oui, donc nous n'avons pas réfléchi à tous les détails", a avoué la maire.

La Norvège n'est pas un pays membre de l'UE mais elle fait partie de l'Espace économique européen (EEE). Politico rapporte que, selon un responsable de la Commission européenne, les fuseaux horaires relèvent en réalité des pays eux-mêmes. Il y a donc peu de chances que l'UE soit en mesure d'accéder à une telle demande.

Toutefois, cela pourrait bien arriver un jour. Selon des scientifiques de l'Université Technique de Munich, la rotation de la Terre connait des changements qui pourraient conduire à des jours plus longs sur notre planète. La durée des jours sur Terre a déjà considérablement varié au fil des millénaires. A l'époque des dinosaures, elle durait 23 heures et la recherche suggère qu'elle pourrait à l'avenir se prolonger jusqu'à 25 puis probablement 26 heures.

La diminution progressive de la vitesse de rotation de la terre, qui est estimée à environ 1,7 milliseconde par siècle, est notamment liée à l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune mais aussi à l'activité sismique ou encore la circulation atmosphérique.