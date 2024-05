Ce cancer tue nettement plus en France qu'ailleurs en Europe : l'alerte d'une organisation de spécialistes

Le dernier rapport de l'Organisation européenne du cancer (ECO) vient d'être publié. Il n'est pas vraiment rassurant pour plusieurs millions de Français.

Danger sur les fumeurs français. Ce mardi 13 mai 2024, l'Organisation européenne du Cancer (ECO) a publié son dernier rapport sur les chiffres du cancer en Europe. Force est de constater que les résultats ne sont pas bons pour la France, notamment en ce qui concerne les ravages du tabac. L'Hexagone compte quelques 25,3 % de fumeurs quotidiens de cigarettes. Dans le reste de l'Europe, ce chiffre tombe à 18,8 %. Autrement dit, la France est le deuxième pays dans lequel on fume le plus en Europe.

Le tabagisme excessif tue davantage en France

Une donnée concernant la France retient particulièrement l'attention dans le rapport de l'ECO. Dans l'Hexagone, le tabagisme excessif tue plus de 48 000 personnes par an. Soit jusqu'à 60 % de plus que dans d'autres pays européens. Pour expliquer ce phénomène inquiétant, il est important de rappeler qu'un tiers de la population tricolore vit dans un désert médical, notamment en zones rurales.

Génération sans tabac, objectif 2040

Pour tenter d'endiguer ce phénomène, des recommandations ont été formulées par l'ECO, regroupées dans son "manifeste européen contre le cancer" publié le 15 novembre 2023, pour le Sommet européen sur le cancer. Il comprend des objectifs clairs comme l'augmentation de l'âge minimum pour la vente de tabac à 21 ans de manière à arriver à une génération sans tabac à l'horizon 2040. Mais encore, taxer les nouveaux produits à base de tabac et de nicotine, comme les cigarettes et augmenter les taux d'imposition sur les cigarettes et le tabac.

Dans le même temps, la France fait mieux que ses voisins lorsqu'il s'agit de repérer en amont le cancer du poumon, pouvant être lié à la consommation de tabac. Le taux de survie à cinq ans atteint 17 % dans l'Hexagone, quand il plafonne à 15 % en moyenne sur le reste du Vieux continent.