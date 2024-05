Averses, grisaille... Il faut attendre cette date pour que les beaux jours reviennent vraiment !

Le beau temps n'est toujours pas installé. Les météorologues prédisent un retour du soleil durable, mais il faut être patient.

Las des orages et du ciel gris ? Il faudra pourtant encore attendre pour profiter du soleil. Les derniers jours de mai seront à l'image des trois dernières semaines et finalement de ce printemps 2024. Pour ces prochains jours, les nouvelles ne sont pas vraiment réjouissantes, le ciel encore largement voilé sur les trois quarts du pays devrait se dégager, mais seulement pour un ou deux jours.

Ce week-end pourrait ressembler à celui de l'Ascension, annonce La Chaîne Météo, le soleil devrait donc pointer le bout de son nez grâce à un retour de l'anticyclone qui risque malheureusement de très rapidement faiblir et de reculer vers la Méditerranée dès la journée de dimanche.

Samedi et dimanche, dans le quart nord-ouest, le temps devrait être calme, alors que les départements de l'est seront encore sous le coup de la dépression qui semble remonter. Les habitants d'une partie du nord et de l'Alsace pourraient être confrontés à de nouvelles intempéries. Au sud, le ciel devrait être majoritairement bleu et la chaleur fera son retour. Les températures devraient se rapprocher des normales de saison sur l'ensemble du pays, mais l'humidité risque de se maintenir.

La dégradation va s'accentuer dès lundi et se poursuivre le reste de la semaine, avec de nouveaux orages et des intempéries aux quatre coins du pays.

Et ensuite ? Le mois de juin pourrait bien être coupé en deux selon La Chaîne Météo, qui selon ses tendances à 4 semaines, ne remarque pas d'amélioration avant au moins le 10 juin. En début de mois, "l'instabilité du temps serait un peu moins marquée que la semaine précédente, avec des éclaircies plus généreuses et des périodes sèches plus durables", expliquent les météorologistes. Mais cela ne devrait, une fois de plus, pas durer.

Le prévisions envisagent pour la suite de cette première quinzaine de juin une baisse des températures en dessous des normales de saison en raison de l'humidité et du temps orageux présent sur les trois quarts nord de la France. L'amélioration pourrait bien arriver dans la deuxième quinzaine de juin, avec le retour d'un temps plus sec et ensoleillé et un regain des températures de 1 à 2°C au-dessus des normales de saison. Ce n'est donc qu'à cette date, à la mi-juin, que les beaux jours devraient vraiment s'installer.

La prudence reste de mise à quelques semaines du début de l'été. Les dernières semaines l'ont bien montré, le beau temps est souvent de courte durée. Ce qui est certain, c'est que le mois de mai est pour l'instant particulièrement maussade, à l'image de ce printemps 2024, déjà considéré comme le plus pluvieux de ces 15 dernières années.