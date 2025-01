Retards historiques à La Poste dans ces départements, vos courriers sont peut-être coincés

De nombreux courriers accumulent d'importants retards en ce moment, en particulier dans certains départements.

Si le nombre de lettres envoyées tend à diminuer ces dernières années, l'envoi et la réception du courrier reste un indispensable dans le quotidien des Français. Cependant, certains d'entre eux font face à une boite vide depuis plusieurs jours. Selon les informations de RMC, au moins 1,2 million de lettres sont en retard. Certains courriers restent bloqués quelques jours, voire plusieurs semaines, alors que La Poste a normalement trois jours pour faire parvenir une lettre à son destinataire. Certaines lettres au Père Noël par exemple n'auraient jamais quitté les conteneurs de courriers non traités.

Différentes explications sont avancées. La Poste a supprimé 20 000 emplois en quatre ans au service courrier et plusieurs centres de tri ont fermé. La direction se défend pour sa part en assurant faire face à de fortes absences de personnel, provoquées notamment par l'épidémie de grippe, à des soucis d'adressage et de transports. La Poste atteste avoir fait appel à des renforts et que ce n'est que temporaire.

Par ailleurs, des salariés se mettent en grève pour dénoncer les conditions de travail sur les plateformes de tri. C'est notamment le cas en Gironde, département très impacté par les retards. "L'état actuel, c'est un retard de l'ordre d'un million de courriers, jusqu'à un mois et demi. De mémoire, je ne crois pas avoir déjà connu une telle situation", explique Willy Dhellemmes, représentant syndical Sud PTT Gironde, à RMC.

Selon le syndicat, la direction prioriserait aussi la distribution du courrier publicitaire. "En raison du manque de personnel à la PIC et dans les centres courrier, de la fermetures des PIC, de la priorisation de la pub sur le courrier et de la précarité, nous assistons à une catastrophe depuis plusieurs mois !", résume le syndicat sur sa page Facebook ce 22 janvier.

Au sein de la Plateforme Industrielle Courrier de Cestas, qui trie et envoie du courrier en Dordogne, dans les Landes, en Lot-et-Garonne, dans les Pyrénées-Atlantiques et en Gironde, le courrier reste bloqué et s'accumule. Un retard d'acheminement de plis est aussi constaté dans le Vaucluse, la Marne, le Calvados, en Ille-et-Vilaine, dans les Alpes-Maritimes ou encore dans les Bouches-du-Rhône.