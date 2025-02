Cette célèbre chaîne de restaurants change tout, même sa carte

Ces restaurants très connus en France pour leurs grillades tentent de se relancer avec de nombreux changements, notamment sur leur carte.

Frappée par une pandémie mondiale puis par une inflation rarement observée, le secteur de la restauration a beaucoup souffert ces dernières années. Même les marques de restaurants les plus emblématiques ont rencontré de grandes difficultés. C'est le cas de cette chaîne pourtant créé en 1961, qui a tant souffert du Covid-19 que 70% des établissements avaient fini par baisser le rideau en 2023. Après un redressement judiciaire, elle a récemment été rachetée par le groupe Baudaire, propriétaire des chaînes La Boucherie, Poivre Rouge, Bistrot du Boucher, Le Kiosque du Boucher, Mister Döner et Constant, qui lui a repris 87 établissements.

Ce nouveau propriétaire tente désormais de sauver la célèbre franchise. L'année 2024 s'est déjà axée sur "la réécriture des fondamentaux de l'enseigne avec un axe très fort sur la qualité et l'offre produit", a expliqué le groupe dans un communiqué ce lundi 3 février 2025. Le groupe s'est stabilisé autour d'une soixantaine de restaurants et souhaite remonter à 100 d'ici 2030. Plusieurs mesures ont été rapidement prises, avec notamment le retour de la salade de bienvenue et le menu enfant gratuit le mercredi. Mais Courtepaille, cette fameuse enseigne au toit de chaume, va connaitre d'autres transformations.

Critiquée sur son design vieillissant, elle va progressivement adopter des teintes "plus modernes" dans ses restaurants. La direction veut apporter un changement profond. La mythique cheminée est également redécorée et un bar est ajouté. La carte tend aussi à devenir plus courte pour être "parfaitement maitrisée".

Ce nouveau concept est déjà testé dans un Courtepaille près d'Angers depuis août 2024 et semble faire ses preuves. Selon le groupe, la fréquentation a augmenté de 20% sur le dernier trimestre 2024 et le chiffre d'affaires de 21,5%. La clientèle développée est plus jeune et il y a aussi davantage de professionnels.

Le groupe propriétaire vise désormais trois axes de développement : "les réouvertures, les créations de maisons et les ouvertures de Comptoirs Courtepaille". Courtepaille compte, en effet, trois formats de restaurants. En plus de ceux classiques proposant un large choix de grillades préparées à la cheminée devant les clients, il existe les "maisons" qui sont axées sur le terroir et les produits locaux, avec une ambiance cosy et familiale. Les "Courtepaille comptoir" sont pour leur part des restaurants plus petits de la chaîne, présents en centre-ville ou dans les hôtels proposant une carte resserrée sur des classiques comme les burgers et les grillades.

"Nous voulons projeter Courtepaille vers l'avenir et raviver la flamme dans le cœur des consommateurs et des futurs franchisés", a assuré Alexandre Baudaire, directeur général du groupe. Alors Courtepaille parviendra-t-il à vraiment redresser la barre ?