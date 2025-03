On sait à quels endroits l'astéroïde City Killer, capable de rayer Paris, pourrait s'écraser sur Terre

Un expert a tracé le "couloir de risque" sur lequel pourrait s'écraser l'astéroïde 2024 YR4. Certaines zones concernées sont très peuplées.

L'astéroïde 2024 YR4, surnommée City killer, repéré en décembre dernier inquiète. Il était alors passé à 828 800 kilomètres de la Terre et devrait revenir. Il devrait se rapprocher à nouveau fin 2028 et pourrait même toucher la Terre le 22 décembre 2032. Son diamètre est actuellement estimé entre 40 et 90 mètres, mais devrait se préciser grâce à des observations en infrarouge avec le télescope James-Webb dans les mois à venir. "On estime qu'un objet comme 2024 YR4 pourrait rayer de la carte une ville comme Paris et creuser un cratère d'un kilomètre de diamètre. S'il tombait en mer, il provoquerait un tsunami", a expliqué Olivier Sanguy, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'espace de Toulouse, auprès de La Dépêche en janvier dernier.

Face à ces constats, David Rankin, ingénieur du projet américain astronomique Catalina Sky Survey de l'Université d'Arizona, a dévoilé un "couloir de risque" d'impact, calculé en fonction de la trajectoire actuelle de l'astéroïde. Ce dernier traverse le nord de l'Amérique du Sud, l'océan Pacifique, l'Asie du Sud, la mer d'Arabie et l'Afrique. Plus précisément, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, l'Éthiopie, le Soudan, le Nigeria, le Venezuela, la Colombie, le Ghana et l'Équateur pourraient être menacés.

"L'astéroïde 2024 YR4 devrait suivre une trajectoire équatoriale qui pourrait l'emmener au-dessus de certains endroits assez peuplés, comme Mumbai en Inde, certaines parties de la péninsule arabique et certains pays d'Afrique comme le Nigeria et le Ghana. Il est également probable qu'il traverse l'Atlantique et atteigne l'Amérique du Sud, impactant potentiellement des endroits comme le Venezuela et la Colombie", détaille-t-il l sur X via le compte Star Walk. Il craint que cet astéroïde puisse faire autant de dégâts que celui qui a dévasté la forêt sibérienne en 1908, arrachant 2000 km² d'arbres dans une région heureusement inhabitée. Il précise aussi que les régions situées à l'extrême bout de ce couloir de risque seraient moins brutalement touchées. L'emplacement exact du potentiel impact ne peut être déterminé à ce jour car il dépendrait de la rotation de la Terre à ce moment-là.

Mais quel est le réel risque d'impact ? Après sa découverte, la trajectoire calculée impliquait un risque d'impact de 3,1% selon la Nasa et 2,8% selon l'Agence spatiale européenne. Des chiffres assez historiques. Ils ont finalement été revus à la baisse. Selon les derniers calculs de l'ESA, le risque n'est que de 0,001%, soit une chance sur 100 000. La NASA a toutefois évoqué une probabilité un peu plus forte (1,7%) de collision avec la Lune. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir, l'astéroïde restant tout de même sous surveillance.