L'hallucinant chiffre du classement des lycées qui atteste l'hégémonie parisienne

Linternaute.com a dévoilé son classement des meilleurs lycées de France 2025. Cette année, il est encore largement dominé par les établissements parisiens et d'Ile-de-France.

Linternaute.com dévoile ce mercredi 2 avril son classement des meilleurs lycées de France. Il est basé sur des indicateurs fournis par le ministère de l'Education nationale. Le lycée privé Stanislas a remporté la première place avec une note globale de 19,95/20. Il est suivi du lycée de la Maison de la Légion d'honneur à Saint-Denis et du lycée Henri IV situé dans le 5ème arrondissement de la capitale.

Le constat est le même que les années précédentes : Paris et l'Ile-de-France dominent largement le classement. Parmi les dix premiers, on compte six lycées parisiens et quatre lycées de la petite couronne (Saint-Denis, Neuilly-sur-Seine, Charenton-le-Pont et Rueil-Malmaison), si on prend en compte les établissements ayant présenté plus de 100 candidats aux épreuves du baccalauréat. Il regroupe trois lycées publics et sept privés.

Six autres lycées parisiens ou d'Ile-de-France complètent le classement jusqu'à la 16ème place. Il faut donc attendre la 17ème place, avec le critère de plus de 100 candidats présentés au baccalauréat, pour trouver un lycée d'une autre région. Cette année, c'est l'établissement marseillais Lacordaire, avec 223 élèves présentant le baccalauréat, qui fait une belle performance avec 100% de taux de réussite au baccalauréat et 100% de mentions. Le critère qui pêche légèrement plus que ses concurrents franciliens est celui du taux d'accès des secondes jusqu'au baccalauréat (91%).

L'établissement marseillais obtient la note de 19,55/20 soit la même note que l'an dernier, en ayant gagné un point sur le taux de mention, mais en en perdant un sur l'accès des secondes. Il était déjà le lycée de province le mieux placé l'an dernier, reconnu notamment pour l'apprentissage d'une multitude de langues comme l'italien, le chinois ou encore le corse et ses sections artistiques.

Avec la même note, on retrouve le lycée strasbourgeois Le Gymnase Jean Sturm avec un taux de réussite de 100% au baccalauréat et 98% de mentions. Le taux d'accès des secondes au diplôme final est de 93%. Ces deux lycées de province qui entrent dans le top 20 sont des établissements privés.

Pour les autres lycées de province, il faut regarder après la vingtième place avec le lycée Provence de Marseille qui obtient 19,5/20. Le lycée international Europole de Grenoble et celui Jean Paul II à Saint-Grégoire près de Rennes obtiennent une note globale similaire. L'hégémonie des établissements parisiens et d'Ile-de-France est donc bien affirmée.