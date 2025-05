Lidl fermé du jeudi au dimanche ! Pourquoi votre magasin pourrait changer ses jours d'ouverture

Des magasins Lidl pourraient se retrouver fermés certains jours de la semaine à compter de ce jeudi 15 mai.

Avec 1600 magasins en France, Lidl connait un grand succès, notamment pour ses prix réduits et son choix de produits. En interne, la situation de l'entreprise apparait pourtant très complexe. Les syndicats dénoncent les conditions de travail. Dans un trac, l'intersyndicale (CFDT, CGT, CFTC et FO) a pointé du doigt ce lundi 12 mai une "augmentation exponentielle de la charge de travail" qui "ruine la santé" des salariés. Ils veulent aussi lutter "contre l'obligation du travail le dimanche et les jours fériés". Lidl prévoit en effet une généralisation de l'ouverture le dimanche à partir de juin. 750 magasins sont déjà ouverts le dimanche matin aujourd'hui, plus du doublent pourraient l'être prochainement.

Début février, les syndicats avaient appelé à une grève pour les mêmes motifs ainsi que pour une augmentation des salaires. Elle avait été assez suivie, mais suspendue au bout de quatre jours. Un second mouvement social pourrait être plus suivi. Ce lundi 12 mai, l'intersyndicale a appelé les salariés de Lidl à faire grève quatre jours par semaine, à compter de ce jeudi 15 mai.

Concrètement, les syndicats appellent à une mobilisation "tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches" pour réclamer des "conditions de travail décentes" et mettre en lumière une "baisse massive des effectifs". Aucune date de fin n'a été fixée pour le moment.

Selon les portes parole du mouvement, cette dégradation des conditions de travail pourrait en outre cacher des difficultés au niveau du groupe. "On parle de chiffres qui ne vont pas, on entend des bruits de redressement. (…) On a peur de ce qui peut se passer derrière pour l'emploi, pour tout", avait expliqué en mars Thierry Chantrenne, délégué syndical central CGT Lidl France, à franceinfo. Lidl peine aussi à augmenter ses parts de marché, bloquant à 8%, et a perdu son vice-président Michel Biero en début d'année.

Cette nouvelle grève sera-t-elle fortement suivie ? Difficile de le savoir, surtout que l'Unsa, premier syndicat de Lidl, n'est pas signataire du tract. Certains magasins pourraient se retrouver fermés, selon le taux de participation des salariés. Il faudra donc s'informer localement, la situation variant selon les points de vente. Plusieurs conséquences seront possibles : fermeture temporaire, réduction des horaires d'ouverture, attente prolongée en caisse, ruptures de stocks ponctuels...