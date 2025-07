Ce sandwich français est parmi les meilleurs du monde selon les Américains, c'est une spécialité régionale !

Le média américain CNN a sorti son classement des 25 meilleurs sandwichs au monde. La France n'est pas oubliée.

Tout le monde a déjà croqué dans un sandwich. Fait maison, mangé sur le pouce ou dégusté dans un café, ce classique universel traverse les frontières, les époques et les cultures. Mais quels sont les meilleurs du monde ? Le média américain CNN s'est posé la question très sérieusement. La France y tient sa place, et ce n'est pas son mythique jambon beurre qui est mis à l'honneur.

La chaîne d'information américaine a dévoilé sa sélection des 25 meilleurs sandwichs au monde. Sans surprise, les États-Unis sont bien représentés, avec six sandwichs inscrits dans la liste. Parmi la sélection, le Po'boy de Louisiane, généreusement garni d'huîtres frites et de mayonnaise, le Reuben du Nebraska, mélange de corned-beef, choucroute, fromage suisse et vinaigrette russe, ou encore le très célèbre Philly cheesesteak de Philadelphie, avec ses fines tranches de bœuf et son fromage fondu.

Le Royaume-Uni se fait remarquer avec un sandwich simple et bien ancré dans ses traditions : le Chip Butty, autrement dit un sandwich… aux frites. Ketchup, vinaigre de malt ou mayonnaise peuvent venir l'agrémenter, mais l'essentiel reste simple : du pain blanc et une poignée de frites. Un classique du nord de l'Angleterre, qui remonterait aux années 1860 et à un fish and chips en bord de mer dans le Lancashire, en Angleterre.

Face aux meilleurs sandwichs du Mexique, de Tunisie ou encore du Vietnam, la France a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu, avec non pas un, mais deux représentants dans le classement. Le premier à faire briller le drapeau tricolore n'est autre que le croque-monsieur. "Sandwich archétypal originaire de France, originaire des cafés français sous le nom de "snack", cette merveille croquante existe en version féminine et masculine (madame et monsieur)", écrit CNN.

Pour la recette, rien de plus simple : des tranches de pain blanc sont farcies de fines tranches de jambon et d'emmental ou de gruyère, généralement trempées dans une pâte à l'œuf, beurrées et poêlées. Rajoutez un œuf frit sur le dessus et vous obtiendrez la version féminine du croque-monsieur.

Mais une autre spécialité tricolore est mise à l'honneur, et c'est plus étonnant car c'est une spécialité locale, des Alpes-Maritimes : le pan-bagnat, joyau du sud et cousin de la salade niçoise. "Si vous aimez une bonne salade niçoise, il y a de fortes chances que vous soyez fan du pan-bagnat", peut-on lire. Dans un pain de campagne croustillant, légèrement imbibé d'huile d'olive, se glissent thon, crudités, œufs durs, olives, anchois… Une explosion de saveurs méditerranéennes qui a conquis le palet américain. "Bon appétit, vraiment", résume le média américain.