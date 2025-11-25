C'est le meilleur film du 21e siècle selon 500 professionnels du cinéma, ce chef-d'oeuvre arrive enfin sur Netflix

Le New York Times a établi le classement des meilleurs films du XXIe siècle, couronnant l'un des films les plus étonnants de la fin des années 2010.

Il est toujours difficile d'établir un classement des meilleurs films tant les avis des uns et des autres divergent. Votre long-métrage préféré peut m'avoir ennuyé, et inversement. C'est pourquoi le New York Times a établi une méthodologie pour effectuer son top du XXIe siècle : pas moins de 500 professionnels du cinéma à travers le monde (réalisateurs, acteurs, mais pas que) ont désigné les dix meilleurs films sortis depuis le 1er janvier 2000, selon leurs propres critères.

Dans ce classement révélé le 27 juin dernier, on trouve des films français (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain à la 88e place, Anatomie d'une chute à la 26e), des films d'animation (Ratatouille), ou encore des longs-métrages devenus des classiques en moins de 25 ans, comme Mulholland Drive (2e). A la première place, on trouve un film coréen qui a séduit Hollywood à sa sortie, remportant 4 Oscars dont celui du meilleur film, et la Palme d'or.

Les lecteurs de Linternaute.com se sont aussi laissés séduire et lui attribuent la note de 3,5/5. Parmi les avis positifs, on retrouve Bob qui le qualifie "d'excellent, original, rythmé", JamiePotter "surprenant", ou arire, qui estime que c'est "le meilleur film de l'année" 2019.

© Neon/Moviestore/Shutterstock/SIPA (publiée le 01/07/2025)

Parasite est donc considéré comme le Meilleur film du XXIe siècle selon ce classement établi par le New York Times. Réalisé par Bong Joon Ho, il s'agit d'une satire sociale qui a surpris à sa sortie en 2019, mais qui a séduit la critique à travers le monde. L'intrigue revient sur les rapports de force entre deux familles : l'une précaire, l'autre richissime. Les deux vont se retrouver mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire.

Il vaut mieux ne pas trop en dire sur Parasite pour conserver la surprise de la découverte. Ce thriller coréen est toutefois considéré par beaucoup de critiques comme l'un des meilleurs films de 2019. Il a été applaudi pour son mélange des genres (l'horreur, la force, le pamphlet social, le thriller...), sa maîtrise, son mordant et le style de sa mise en scène. Le public a aussi été au rendez-vous, transformant le succès critique en succès populaire.

L'élection de Parasite au rang de meilleur film du XXIe siècle ne plaira peut-être pas à tous (difficile de désigner un seul film comme le meilleur sur un quart de siècle). La méthode du New York Times devrait néanmoins permettre au classement de refléter une majorité, même relative. Le film est en tout cas une oeuvre à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Le film de Bong Joon Ho est à voir sur Netflix à partir du lundi 1er décembre 2025.