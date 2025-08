Jusqu'à 40 °C ? Une nouvelle vague de chaleur va toucher toute la France dans quelques jours

La température va gagner plusieurs degrés au début du mois d'août. Des pics à 37 °C, voire à 40 °C, sont attendus par endroits.

Après une fin juillet plutôt fraîche et nuageuse sur une grande partie du pays, le mois d'août s'annonce chaud. Toutes les prévisions s'accordent pour dire que le mercure va grimper, et ce, dès la première semaine d'août. Poussée par un anticyclone, une masse d'air chaud en provenance du sud-ouest de l'Europe doit s'installer sur le sud du pays et remonter progressivement à compter du mardi 5 ou du mercredi 6 août, date à partir desquelles les organismes météorologiques prévoient un réchauffement de l'atmosphère.

Une hausse des températures qui devrait permettre de gagner entre 5 et 8 °C d'après La Chaîne météo et pourrait s'avérer être une vague de chaleur. Un tel phénomène a lieu lorsque l'indicateur thermique national (la moyenne des températures enregistrées le jour et la nuit dans les trente stations météos de France) atteint au moins les 23,4 °C pendant trois jours ou dépasse le 25,3 °C pendant une journée.

La première condition devrait être largement remplie à en croire les prévisions de La Chaîne météo. L'indicateur thermique devrait être supérieur à la moyenne à compter du mardi 5 août et tourner autour des 24 °C du jeudi 7 août jusqu'au dimanche 10 août. Des données synonymes "de forte chaleur généralisée" puisque, comme précisé par le média spécialisé : "24 °C de moyenne = souvent 35 °C à 38 °C dans le Sud, 30 °C au centre, et un peu plus frais à l'Ouest". Le pic de cette vague de chaleur est pour l'heure attendu dans le courant du week-end, notamment pour la journée du samedi 9 août.

Prévisions pour le vendredi 8 août © Météociel

Prévisions pour le samedi 9 août © Météociel

La vague de chaleur devrait arriver par le Sud-Est le 5 août, gagner le Sud-Ouest le lendemain, puis remonter jusqu'au centre, englober l'Ouest et la Bretagne le vendredi 8 août avant de recouvrir la quasi-totalité du pays le samedi 9 août. Les températures maximales devraient généralement atteindre les 36 ou 37 °C en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val-de-Loire, en Ile-de-France et dans une partie des Hauts-de-France. Mais c'est dans le Sud-Ouest que le mercure montera le plus avec des températures pouvant aller jusqu'à 40 °C. Les autres régions ne seront pas en reste avec des pics entre 32 et 34 °C.

Des températures si hautes qui, si elles se confirment ou augmentent davantage, pourraient entraîner une nouvelle canicule. Tous les modèles météorologiques annoncent une hausse des températures en milieu de semaine, mais tous ne sont pas unanimes sur la durée et l'intensité de la vague de chaleur. Les prévisions doivent s'affiner au fil des jours.

Une certitude reste tout de même : le mois d'août s'annonce chaud et sec, sûrement plus chaud que la moyenne. Selon les tendances, la chaleur attendue début août devrait s'intensifier au fil des semaines et persister jusqu'à la rentrée. Un scénario que semble déjà confirmer les prévisions de la semaine du 11 au 18 août.