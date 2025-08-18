Météo : la canicule s'achève, jusqu'à -15 degrés annoncés

Après plusieurs jours de chaleur parfois étouffante, le temps bascule cette semaine et les températures chutent.

La chaleur a été accablante ces derniers jours, notamment dans la moitié sud. Depuis le 8 août, une troisième vague de chaleur estivale s'était installée. La canicule prend fin cette semaine : l'anticyclone recule et une goutte froide favorise l'arrivée d'air plus frais. Le temps devient aussi très instable. Dès ce lundi soir, les orages éclatent dans le sud-ouest. Ils peuvent être accompagnés d'importantes précipitations, selon La Chaine météo.

Mardi, la perturbation s'étend aux deux tiers du pays et pourrait être la journée la plus agitée. Des orages pouvant être forts éclatent des Pyrénées au Rhône-Alpes. Si les pluies orageuses les plus soutenues pourraient toucher le quart sud-est, il faudra aussi être vigilant vers la Bretagne. Un risque de grêle est également annoncé tout comme de puissantes rafales. Le temps reste calme dans le Grand Est et au nord de la Seine, mais le ciel est de plus en plus nuageux.

© La Chaine météo

Mercredi, une nette baisse des températures va être constatée, elles peineront à dépasser les 25 degrés et passeront environ deux degrés en dessous des normales de saison. La Chaine météo annonce une perte allant jusqu'à "15 degrés" dans le sud par rapport au week-end dernier. Par ailleurs, l'instabilité concernera la majorité du pays avec des pluies fréquentes. Le risque d'inondations localement n'est pas exclu. La semaine s'annonce donc plus compliquée pour les vacanciers.

Jeudi, le temps frais persiste, alors que la pluie se décale à l'est. La goutte froide va commencer à s'évacuer vers l'Italie. En fin de semaine, il fera toujours entre 20 et 25 degrés au nord, et quelques degrés de plus au sud, mais le soleil reviendra progressivement suite au retour de l'anticyclone britannique. De belles éclaircies sont attendues.

Cette météo variable pourrait se retrouver la semaine suivante selon Météo-France : "La tendance est un régime de vents d'ouest apportant une masse d'air océanique et des épisodes pluvieux, plus probables sur le nord du pays. Les températures seront proches des valeurs de saison".