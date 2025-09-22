Météo : coup de fraicheur remarquable sur la France, les premières neiges tombent

Les températures tombent sous les normales de saison cette semaine. Il va faire bien frais et les premiers flocons sont attendus.

Pic de chaleur, orages... La météo a été très chamboulée ces derniers jours. Les températures ont chuté et c'est ainsi une semaine fraiche qui s'annonce suite à la présence d'une goutte froide, associée à une masse d'air instable. Ce lundi 22 septembre, premier jour de l'automne, le temps est instable sur les trois quarts du pays, particulièrement du sud-ouest au nord-est. Il fait frais pour la saison, 4 à 8 degrés en dessous des normales selon La Chaine Météo, avec autour de 15 degrés en moyenne à l'échelle du pays. Le vent accentue le ressenti automnal avec des rafales au nord jusqu'à 50 km/h.

Les premières chutes de neige se produisent en montagne. Ce lundi, elles ont pu tomber au-dessus de 2000 mètres sur les Alpes et les Pyrénées. Mardi, la perturbation s'élargit, seul l'extrême sud-est y échappe et le ciel est variable sur les bords de Manche. Ailleurs, les averses dominent. Dans le nord-est, les températures sont particulièrement basses, peinent à dépasser les 13 degrés et pouvant tomber sous les 10 degrés en matinée. Elles y sont proches d'un niveau de fin octobre. La neige en montagne s'abaisse dès 1800 mètres.

Mercredi, le temps s'éclaircit à l'ouest, mais la fraicheur est toujours de mise avec 15 degrés en moyenne, malgré des pointes à 20 degrés sur la côte atlantique et dans le sud-est. De la neige est attendue au-dessus de 1700 mètres dans les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Les pré

© La Chaine météo

La goutte froide va se décaler lentement vers l'Allemagne à partir du milieu de semaine. Des éclaircies remonteront du sud très progressivement entre jeudi et vendredi. Ce sera toujours près de la Méditerranée et de l'Atlantique que le temps sera plus favorable. Les températures devraient légèrement remonter avec des maximales plutôt autour de 17 ou 18 degrés. La fraicheur restera de mise au lever du jour avec souvent moins de 10 degrés et des nuits particulièrement fraiches dans le centre du pays, pouvant provoquer des premières gelées blanches.

Le temps devrait se calmer ce week-end avec un élargissement des éclaircies samedi, malgré quelques nuages persistants au nord. L'après-midi, il est attendu entre 18 et 21 degrés en moyenne, remontant donc vers les normales de saison. Si les averses pourraient se renforcer dimanche, cette tendance à l'amélioration devrait se confirmer la semaine prochaine.